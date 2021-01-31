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На разгон петербургского протеста прибыли внутренние войска

Внутренние войска составили новое подкрепление на улицах Петербурга, где 31 января проходит протестная акция сторонников Навального.

Свежую партию грузовиков и бойцов в военной форме корреспонденты «Фонтанки» заметили у зачищенной Сенной площади. Судя по номерам машин и экипировке, это подразделение Росгвардии, но не полицейская её часть, а те, кто ранее именовался внутренними войсками.

Внутренние войска, как правило, задействуют при охране общественного порядка во время футбольных матчей, городских праздников и протестных акций с большим количеством участников.

С утра воскресенья 31 января из-за анонсированной сторонниками Навального акции центр Петербурга перекрыт для движения транспорта и пешеходов. Не попав на Невский проспект, участники несанкционированного массового мероприятия пошли сначала на Пионерскую площадь, оттуда — на Сенную, а после разгона с применением дубинок, распылением газа и демонстрации табельного оружия направились к Мариинскому дворцу, где находится городское Заксобрание. По оценке корреспондентов «Фонтанки», число протестующих может достигать 4 тысяч человек. Журналисты фиксируют стычки с полицией.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (33)

Vik54
За трусы Навального неинтересно, они у него не кружевные
AlBerkut
Файт!
*popcorn*
вадики
Абырвалг Здравствуйте уважаемые подписчики Фонтанки.Я сам IT специалист с 20 летним стажем .Мне 48 лет Работаю в ООО Интернет исследования на Оптиков 4 .Мы всем офисом вышли на митинги и собрания в поддержку Алексея Навального.Также мы приветствуем выход всех неравнодушных людей и просим присоединится к нашим протестам.Также на митинг вышел мой сын которому 20 лет и моя жена.Мы призываем всех молодых людей старше 18 лет присоединится к нам так как поверьте у нас в офисе на Оптиков 4 раскол и не все так однозначно
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