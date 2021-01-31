Свежую партию грузовиков и бойцов в военной форме корреспонденты «Фонтанки» заметили у зачищенной Сенной площади . Судя по номерам машин и экипировке, это подразделение Росгвардии, но не полицейская её часть, а те, кто ранее именовался внутренними войсками.

Внутренние войска, как правило, задействуют при охране общественного порядка во время футбольных матчей, городских праздников и протестных акций с большим количеством участников.

С утра воскресенья 31 января из-за анонсированной сторонниками Навального акции центр Петербурга перекрыт для движения транспорта и пешеходов. Не попав на Невский проспект, участники несанкционированного массового мероприятия пошли сначала на Пионерскую площадь, оттуда — на Сенную, а после разгона с применением дубинок, распылением газа и демонстрации табельного оружия направились к Мариинскому дворцу, где находится городское Заксобрание. По оценке корреспондентов «Фонтанки», число протестующих может достигать 4 тысяч человек. Журналисты фиксируют стычки с полицией.