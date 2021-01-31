Сенная площадь стала новой целью участников протеста. Полиция пытается опередить

Участники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального на ходу меняют маршрут, пытаясь уйти от полицейского преследования. Теперь их конечной точкой значится Сенная площадь — сотни людей идут туда.

«Фонтанка» приносит свои извинения читателям — события в Петербурге меняются стремительно, наши сотрудники могут не успевать с оперативным оповещением. О том, что произошло на Сенной площади, где впервые в истории петербургских протестов полиция применила газ и достала табельное оружие, читайте в следующих новостях.