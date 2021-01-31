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Сенная площадь стала новой целью участников протеста. Полиция пытается опередить

Участники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального на ходу меняют маршрут, пытаясь уйти от полицейского преследования. Теперь их конечной точкой значится Сенная площадь — сотни людей идут туда.

«Фонтанка» приносит свои извинения читателям — события в Петербурге меняются стремительно, наши сотрудники могут не успевать с оперативным оповещением. О том, что произошло на Сенной площади, где впервые в истории петербургских протестов полиция применила газ и достала табельное оружие, читайте в следующих новостях.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

В городах России 31 января проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. С самого утра в воскресенье в Петербурге перекрыты мосты и центральные улицы, ограничено движение общественного транспорта и закрыты некоторые станции метро. По всей длине Невского проспекта установлены заграждения. К городским активистам и сторонникам Навального полиция пришла с обысками. Не попав на точку сбора на Невском проспекте, протестная масса передислоцировалась сначала на Пионерскую площадь, а оттуда — на Сенную. Поначалу полицейские задерживали несогласных точечно и вежливо, потом в ход пошли дубинки, а затем — впервые в истории петербургских протестов был применен газ.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

265046383
я настолько стар, что помню как раньше там стояли сотни ларьков - куринные кубики продавали поштучно, яйца продавали поштучно, сигареты продавали поштучно, подсолнечное масло было на разлив из бочки, и много-много просроченных продуктов которые народ скупал по дешёвке... эх, были времена....
Дамир Кипкаев
Уважаемая редакция, а можно людей без имён и/или фотографий банить? А то непонятно, люди это или бестолковые автоматы
vic_5e4cd1938d1a8
"сотни людей идут" ... на ....
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