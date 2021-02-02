Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»



В минувшее воскресенье, 31 января, сторонники Алексея Навального собирались провести шествие, точкой сбора назвали начало Невского проспекта. После масштабной акции 23 января было решено: перекрыть подступы к центру города, чтобы не ступила туда ни одна несогласная нога. Такое указание в Петербург пришло из Москвы. И хоть просьбу городские власти выполнили беспрекословно, у федеральной власти всё же остались к Петербургу вопросы.

Обитатели Смольного помнят: несколько лет назад, когда губернатором был Георгий Полтавченко, глава его администрации, вице-губернатор Александр Говорунов во время отъезда главы города в командировку единолично принял решение по поводу согласования одного из протестных шествий то ли сторонников Навального, то ли просто радетелей за честные выборы. Больше всего тогда недоумевали в полпредстве — считалось, что без местных представителей администрации президента такие решения принимать нельзя. В Смольном был скандал, надрывались телефоны, в том числе в кабинете вернувшегося из командировки губернатора.



С приходом к власти Александра Беглова такого вольнодумства среди городских чиновников уже не сыскать, готовиться начали загодя. «Руководство ГУ МВД с начала недели ездило на совещания в Смольный. Для всех эта история стала неординарной. Одно дело перекрыть улицы до или после футбольного матча, это отработанный механизм, другое дело организовать то, что они сделали, — фактически ограничить доступ в центр города», — говорит собеседник «Фонтанки», встречавшийся с руководством полицейского главка на прошлой неделе.

С окончательным планом действий причастных ознакомили в пятницу, 29 января. «Совещание, где говорили об этом, было объявлено секретным, документ о перекрытии улиц, если и был, то тоже с грифом секретности», — добавляет источник.

До коммунальных служб, которые участвовали в перекрытии центральных магистралей, поручение дошло в тот же день, рассказали «Фонтанке» собеседники из сферы городского хозяйства. В частности, был задействован комитет по благоустройству, у которого есть контракт на «обеспечение мер по противодействию терроризму, в том числе требований антитеррористической защищённости объектов в период проведения массовых мероприятий в 2021 году». Такая форма услуги появилась, когда за границей набирал обороты новый тип теракта — въехать в толпу на автомобиле. Собственно, в контракте так и прописано: «перекрытие движения автомобильного транспорта с целью предотвращения террористических актов, совершаемых посредством использования транспортных средств».



Подрядчиком по контракту выступает ГУДП «Центр», общая стоимость на год — 7,5 млн рублей. Принцип такой: компания получает схему расстановки грузовых автомобилей или противотаранных устройств на период массовых мероприятий, утверждённую ГИБДД (или Федеральной службы охраны, если статус объекта намекает). К схеме прилагается заявление комблага на предоставление грузовиков, всё это за сутки до самого мероприятия приходит по электронной почте или телефонограммой. Речь идёт о машинах с разрешённой максимальной массой не менее 7,5 тонны. Водитель должен находиться в кабине в течение всего мероприятия, машины должны быть чистыми. Если судить по расчётам, грузовик на час стоит как такси — 940 рублей.

«Количество единовременно размещаемых во время проведения мероприятия грузовых автомобилей: до 160 ед. включительно», — говорится в контракте. В пересчёте на более актуальные величины зафиксируем: такой колонной можно перекрыть примерно 25 Благовещенских мостов с одной стороны и вдвое больше улочек порядка Казанской или Большой Морской. Судя по беспрецедентным масштабам мероприятия, этот лимит был выбран, если не перевыполнен, так что примерно за 8 часов антитеррористического стояния город мог заплатить более миллиона рублей.



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

Сами чиновники 31 января не смогли объяснить «Фонтанке», что происходит в центре города. А глава администрации Центрального района Максим Мейксин предположил, что дорожные предприятия заняты уборкой и подготовкой к снегопаду, как им и положено. На самом деле формально решение о перекрытии принималось гражданской властью, говорят источники в правоохранительных органах, и только потом силовики взяли бразды правления в городе: по собственному почину они могут закрывать движение лишь в чрезвычайных ситуациях.

В том, что такая процедура на деле работает далеко не всегда, петербуржцы могли убедиться за месяц до акции, в предновогодний вечер. Тогда, напомним, Невский проспект вдруг сделали пешеходным. Молчание чиновников и удивленные физиономии заблокированных троллейбусов не оставляли сомнений: всё сделали люди с погонами. По данным «Фонтанки», бюрократическая машинка пыталась работать как надо: предпраздничное письмо в Смольный направил заместитель начальника ГУ МВД России по Ленинградской области Виктор Борисенко:



«В связи с празднованием... возможно осложнение оперативной обстановки... предполагается выход значительного количества граждан на проезжую часть в районе Невского проспекта и Дворцовой площади... Прошу дать указания профильным комитетам... снятие либо ограничение движения на участке Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцового проезда, а также отвод транспорта».

Письмо дошло 30 декабря, в последний рабочий день, уже после обеда, его даже успели расписать по ответственным. На этом, видимо, взаимодействие сломалось, и полиция сделала всё сама.

Узнав о перекрытии Невского 31 января, в штабе Навального изменили точку сбора, призвав участников акции идти на Пионерскую площадь, к Театру юного зрителя. После начавшихся там задержаний двинулись на Сенную площадь и к Мариинскому дворцу, под конец опять вернувшись к ТЮЗу, перекрывая на своём пути автомобильное движение. Петербургский омбудсмен оценил число участников минимум в 7000 человек. В отделах полиции по итогам акции оказалось более полутора тысяч задержанных — результат работы вышедших на улицы с дубинками, щитами и электрошокерами четырёх тысяч сотрудников правоохранительных органов.



Теперь, после уже прошедшей акции, власти пытаются подводить итоги. Одним из них поделился с «Фонтанкой» источник, близкий к полпредству, где, к слову, вроде как довольны тем, как всё прошло в воскресенье. «Лопата (а этим инструментом в Смольном владеют идеально) не инструмент внутренней политики, инструмент — это диалог. Диалог взяли на себя федералы, на пятничное совещание не позвали даже ответственного за внутреннюю политику — вице-губернатора Александра Бельского. Ситуацией занимался в том числе Совбез, а у них к внутренней политике ну такое отношение... если точнее, никакое. И это, можно сказать, конфликт поколений: старшее считает, что решать нужно силой, а младшему, которое готово изучать вопрос с технологической точки зрения, даже сказать не дают», — отметил источник.

Ещё один собеседник добавил, что если силовики и отработали своё, то работа внутриполитического блока властей Петербурга устраивает явно не всех в Москве. По его словам, сейчас в Смольном работают несколько сотрудников администрации президента, которые составляют отчёт об эффективности работы с молодежью и уровне протестной активности. Также в аппарате губернатора готовят доклад с предложениями и анализом ситуации, добавляет ещё один собеседник.



Впрочем, по словам обитателей Смольного, есть среди городских управленцев и оптимисты. Дело в предстоящих парламентских выборах в сентябре, сейчас идёт формирование списков кандидатов. По распространённой версии, последние несколько лет составной частью петербургской политики является ревность Смольного к спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову. «Воскресную акцию во внутриполитическом блоке оценивают как возможность для нового аргумента в свою пользу, ведь долгое время глава парламента позиционировал себя как человек, способный выстроить диалог и с единороссами, и с оппозицией. А тут, получается, оппозиция ему не подчиняется», — говорит политтехнолог, которому предстоит работать на предстоящей кампании.

Официально позицию властей насчёт прошедшей 31 января акции протеста (или «массовых гуляний») донес до горожан губернатор Александр Беглов. «Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложником которого стали петербуржцы», — сказал он 1 февраля в своём еженедельном радиообращении.



Ксения Клочкова, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»