Смольный: Невский проспект сделали пешеходным на новогоднюю ночь

В Петербурге Невский проспект перекрыли от Садовой улицы до Дворцовой площади, чтобы сделать его пешеходным в новогоднюю ночь. Об этом 31 декабря «Фонтанке» сообщили в администрации Центрального района. «Чтобы люди гуляли», — пояснил собеседник издания. Ограничение движения продлится до утра 1 января.



При этом на входе на саму Дворцовую площадь установлены досмотровые рамки.

Ранее о том, что проезд по Невскому проспекту перекрыт с 20:00, сообщили читатели «Фонтанки».

Власти Петербурга решили закрыть станции метро «Невский проспект» и «Адмиралтейская», чтобы исключить соблазн у жителей окраин приехать гулять в центре города. Об ограничении движения не сообщалось.