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Смольный: Невский проспект сделали пешеходным на новогоднюю ночь

В Петербурге Невский проспект перекрыли от Садовой улицы до Дворцовой площади, чтобы сделать его пешеходным в новогоднюю ночь. Об этом 31 декабря «Фонтанке» сообщили в администрации Центрального района. «Чтобы люди гуляли», — пояснил собеседник издания. Ограничение движения продлится до утра 1 января.

При этом на входе на саму Дворцовую площадь установлены досмотровые рамки.

Ранее о том, что проезд по Невскому проспекту перекрыт с 20:00, сообщили читатели «Фонтанки».

Власти Петербурга решили закрыть станции метро «Невский проспект» и «Адмиралтейская», чтобы исключить соблазн у жителей окраин приехать гулять в центре города. Об ограничении движения не сообщалось.

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Комментарии (9)

Рован
Хватит удалять комментарии. на Невском давно пора сделать ограниченный въезд, только для жильцов. Вариантов объехать хватает вполне. Водители туповаты просто и ленивы.
Иванов Ив Ив
А раньше не предупредить было? Народ сейчас в пробках тусуется на подъездах к Садовой и Невскому - большегрузы комслужб с сопровождением и мигалками перекрывают проезды. Удалось проскочить по Фонтанке, а народ так и встал. Дворцовая набережная тоже перекрыта.
Навеяло советскими временами, когда по праздникам камазами перекрывали.
kоt-obormot
Там камеры с высоким разрешением поставили для пополнения бюджета?
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