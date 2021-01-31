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Омбудсмен Петербурга: В акции участвовали не меньше 7 тысяч человек

В несанкционированной протестной акции в Петербурге 31 января участвовали, по предварительным данным на 22 часа, не менее семи тысяч человек, более тысячи задержано. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

Он отмечает нарушения как со стороны участников митинга и шествия, так и со стороны силовиков. «Сегодня в Санкт-Петербурге была организована фактически войсковая операция, парализовавшая центр города и нарушившая воскресные планы множества петербуржцев, но это не остановило многотысячную несогласованную акцию», — отмечает омбудсмен.

За соблюдением прав человека на мероприятии наблюдали представители уполномоченного. Они заметили случаи насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и провокации со стороны участников акции, а также нарушения прав человека сотрудниками правоохранительных органов. Это и жестокое применение силы и спецсредств — «необоснованно жестокие действия», и воспрепятствование работе и задержания журналистов, и задержания людей, утверждавших, что они не участвовали в акции. После окончания акции в отделах полиции выявлены факты недопуска адвокатов к задержанным.

«Даже в условиях эпидемии коронавируса существует возможность организовать диалог, дать людям возможность законно выразить свою позицию, реализовать свои права, не нарушая прав других. Но вместо ответов на вопросы, волнующие общество, власть вновь выставляет для «диалога» полицию и ОМОН, — отмечается в сообщении Шишлова. — Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем. Насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение. Это — путь к большой беде. Пора остановиться».

Уполномоченный подчёркивает, что вся поступающая в его аппарат информация о нарушениях прав человека оперативно изучается, и по всем подтвердившимся фактам он будет содействовать защите и восстановлению нарушенных прав. Сообщить омбудсмену о фактах нарушений прав участников акции, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, других граждан можно через форму «Подать заявление» на сайте ombudsmanspb.ru и на официальной странице в Facebook.

«ОВД Инфо» к 23:30 насчитало 1149 задержанных в Петербурге, 1624 в Москве, а в целом по России — 5083. Дела задержанных в Петербурге уже начали рассматривать суды.

Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей
Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей
Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей

«Фонтанка» вела текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Полную картину произошедших событий вы можете составить из нашего сюжета.

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Комментарии (20)

265048627
Очень большие неудобства пришлось нам с семьей сегодня перенести из за этого митинга. Надеюсь что все целы, а если кому и досталось, то здоровья им.
265048627
Ехали к родителям в объезд через зсд, когда были в такси попали в момент когда в районе пушкинской толпа шла. Мне показалось что в ней от силы было не больше двух тысяч. Но может официальным источникам лучше знать.
nuga
Какие права?Право агрессировать и ходить толпой,перекрывая центр? Всего семь тысяч на 5,5 млн жителей?Это группировка мобильная с подручными средствами окружала сзади полицию-об этом пишите,о подлости ,Силовики молодцы,пусть берут пример с европейских силовиков,которые жестоко подавляли сегодня погромы в Бельгии,Нидерландах,там не церемонятся.
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