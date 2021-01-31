В несанкционированной протестной акции в Петербурге 31 января участвовали, по предварительным данным на 22 часа, не менее семи тысяч человек, более тысячи задержано. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. Он отмечает нарушения как со стороны участников митинга и шествия, так и со стороны силовиков. «Сегодня в Санкт-Петербурге была организована фактически войсковая операция, парализовавшая центр города и нарушившая воскресные планы множества петербуржцев, но это не остановило многотысячную несогласованную акцию», — отмечает омбудсмен.

За соблюдением прав человека на мероприятии наблюдали представители уполномоченного. Они заметили случаи насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и провокации со стороны участников акции, а также нарушения прав человека сотрудниками правоохранительных органов. Это и жестокое применение силы и спецсредств — «необоснованно жестокие действия», и воспрепятствование работе и задержания журналистов, и задержания людей, утверждавших, что они не участвовали в акции. После окончания акции в отделах полиции выявлены факты недопуска адвокатов к задержанным. «Даже в условиях эпидемии коронавируса существует возможность организовать диалог, дать людям возможность законно выразить свою позицию, реализовать свои права, не нарушая прав других. Но вместо ответов на вопросы, волнующие общество, власть вновь выставляет для «диалога» полицию и ОМОН, — отмечается в сообщении Шишлова. — Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем. Насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение. Это — путь к большой беде. Пора остановиться».

Уполномоченный подчёркивает, что вся поступающая в его аппарат информация о нарушениях прав человека оперативно изучается, и по всем подтвердившимся фактам он будет содействовать защите и восстановлению нарушенных прав. Сообщить омбудсмену о фактах нарушений прав участников акции, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, других граждан можно через форму «Подать заявление» на сайте ombudsmanspb.ru и на официальной странице в Facebook. «ОВД Инфо» к 23:30 насчитало 1149 задержанных в Петербурге, 1624 в Москве, а в целом по России — 5083. Дела задержанных в Петербурге уже начали рассматривать суды.

Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей