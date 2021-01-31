В Петербурге начались суды над задержанными на акции 31 января. Двоим уже назначали арест и штраф

Пушкинский районный суд привлёк к административной ответственности двух человек по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка). Один из них получил арест на 10 суток, другой — штраф в размере 10 тысяч рублей.

Суды над задержанными на несанкционированной протестной акции начались в Петербурге вечером 31 января. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

В пресс-службе добавили, что на рассмотрении находятся ещё 11 материалов. Другие также регистрирует Петроградский районный суд.

По данным «Апологии протеста», в Пушкинском районном суде этим вечером должны рассмотреть дела 15 участников митинга. Задержанных сопровождает адвокат.

Ранее сообщалось, что по итогам несанкционированной протестной акции в Петербурге возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Как полагает следствие, на Пионерской площади у ТЮЗа он не менее двух раз ударил кулаком в голову бойца ОМОНа.

«Фонтанка» наблюдала за петербургским протестом в течение всего дня. Последнюю информацию о том, как прошёл митинг, читайте здесь.