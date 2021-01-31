В Петербурге возбуждено первое уголовное дело о применении насилия к силовикам на акции 31 января. Подозреваемый задержан

Первое уголовное дело о применении насилия по отношению к силовикам на протестной акции 31 января возбуждено в Петербурге. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ.



Подозреваемый в преступлении, предусмотренном первой частью 318-й статьи УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), задержан, отмечает ведомство.

По версии следствия, около половины первого дня, являясь участником несанкционированного митинга и находясь на Пионерской площади у ТЮЗа, он не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОНа, «причинив ему физическую боль и телесные повреждения».