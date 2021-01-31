FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -5
76.25р92.30р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
40
Печать

В Петербурге возбуждено первое уголовное дело о применении насилия к силовикам на акции 31 января. Подозреваемый задержан

Первое уголовное дело о применении насилия по отношению к силовикам на протестной акции 31 января возбуждено в Петербурге. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ.

Подозреваемый в преступлении, предусмотренном первой частью 318-й статьи УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), задержан, отмечает ведомство.

По версии следствия, около половины первого дня, являясь участником несанкционированного митинга и находясь на Пионерской площади у ТЮЗа, он не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОНа, «причинив ему физическую боль и телесные повреждения».

«В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения», — добавили в ГСУ СК РФ по Петербургу. Расследование уголовного дела продолжается.

В городах России 31 января проходят несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. С самого утра в воскресенье в Петербурге перекрыты мосты и центральные улицы, ограничено движение общественного транспорта и закрыты некоторые станции метро. По всей длине Невского проспекта установлены заграждения. К городским активистам и сторонникам оппозиционера полиция пришла с обысками.

Не попав на точку сбора на Невском проспекте, протестная масса передислоцировалась сначала на Пионерскую площадь, а оттуда — на Сенную, а затем стала блуждать по городским улицам. Поначалу полицейские задерживали несогласных точечно и вежливо, потом в ход пошли дубинки, а затем — впервые в истории петербургских протестов был применен газ.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (39)

stas04
Слушайте, я столько уборочной техники ни разу не видел.
igorsaltikoff
Кто не смотрел про Дворец, тому трудно понять почему у людей нервы сдали, там же даже не столько о Дворце, сколько о коррупционных схемах Семьи и очень правдоподобно. Красивые картинки лишь для наглядной демонстрации творящегося в стране писеца. Нелепые попытки оправдаться ещё больше выдают оправдывающихся, пытающихся покрывать друг друга.
264515451
Какую боль он мог причинить омоновцу у которого на черепную коробку надет шлем? А как насчёт людей которых силовики в Казани заставили на колени встать, а потом лицом в снег тыкали и морозили их там хз сколько времени? Это что, не насилие в сторону граждан?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний