В Петербурге возбуждено первое уголовное дело о применении насилия к силовикам на акции 31 января. Подозреваемый задержан

Первое уголовное дело о применении насилия по отношению к силовикам на протестной акции 31 января возбуждено в Петербурге. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ.
Подозреваемый в преступлении, предусмотренном первой частью 318-й статьи УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), задержан, отмечает ведомство.
По версии следствия, около половины первого дня, являясь участником несанкционированного митинга и находясь на Пионерской площади у ТЮЗа, он не менее двух раз ударил кулаком в область головы бойца ОМОНа, «причинив ему физическую боль и телесные повреждения».
«В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения», — добавили в ГСУ СК РФ по Петербургу. Расследование уголовного дела продолжается.
В городах России 31 января проходят несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. С самого утра в воскресенье в Петербурге перекрыты мосты и центральные улицы, ограничено движение общественного транспорта и закрыты некоторые станции метро. По всей длине Невского проспекта установлены заграждения. К городским активистам и сторонникам оппозиционера полиция пришла с обысками.
Не попав на точку сбора на Невском проспекте, протестная масса передислоцировалась сначала на Пионерскую площадь, а оттуда — на Сенную, а затем стала блуждать по городским улицам. Поначалу полицейские задерживали несогласных точечно и вежливо, потом в ход пошли дубинки, а затем — впервые в истории петербургских протестов был применен газ.
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