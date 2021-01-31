Правоохранительные органы готовились к акции заранее. Уже в субботу, 30 января, Невский проспект патрулировали десятки бойцов Росгвардии. А утром в воскресенье мосты и центральные улицы города оказались перекрыты, ограничено движение наземного общественного транспорта и закрыты станции метро «Чернышевская», «Невский проспект». Ограничено было движение по Невскому проспекту, площади Восстания, Благовещенскому, Дворцовому и Троицкому мостам; автомобили ГИБДД и уборочная техника перекрыли центральные улицы.



С фасада «Чернышевской» тем временем на асфальт выпали стёкла и рамы, очевидцы сообщали, что этому предшествовал хлопок. По данному факту подземка обещает провести расследование.

Облюбованный протестующими «Гостиный двор» закрывать не стали, но полиция не давала пассажирам выйти из подземки прямо на Невский. К полудню на подходах к Невскому проспекту правоохранители организовали фейсконтроль — на Большой Морской улице скопилась очередь, на главную улицу города пускали только тех, кто мог доказать, что идёт по делам, или продемонстрировать нужную прописку. Пропуском служили рабочие удостоверения, билеты в Эрмитаж и даже балалайка. На неудобства сотрудникам в форме жаловались опаздывающие на работу и собиравшиеся в музеи.



В Смольном объяснить причины внезапного перекрытия пешеходного и автомобильного движения не смогли, посоветовав спросить об этом полицию. Глава Центрального района Максим Мейксин сообщил, что он не координирует работу правоохранительных органов, а уборочная техника вышла на улицы, потому что идёт снег и его нужно убирать. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обещали назвать причину позднее.



В то же время полиция была занята обысками у сторонников Навального из Петербурга и Ленобласти. Она обошла 33 адреса. Итогами стали задержания и конфискация жёстких дисков компьютеров.

К полудню протестующие, которые так и не смогли пробиться на Невский, решили передислоцироваться. Точкой общего сбора стала Пионерская площадь перед ТЮЗом. Там собралось более 1000 человек, некоторые держали в руках плакаты в поддержку оппозиционера. Для актёров театра такой флешмоб под окнами стал сюрпризом. В отличие от полиции, которая в это время мчалась к ТЮЗу на всех парах с пустыми пока автозаками.



Прозвучала команда «работаем», но сначала задержания на Пионерской площади были робкими, но красочными. Несогласных несли до автобусов на руках. Позже на место прибыло подкрепление, и сотрудники полиции стали действовать жёстче, как показалось корреспондентам «Фонтанки». На Пионерской впервые начались и нападения на сотрудников полиции. В них полетели снежки и красная краска, одного из задержанных собравшимся удалось отбить, но вряд ли стоит сомневаться в том, что его найдут позже.



Когда к правоохранителям подъехало подкрепление, шествие протестующих вылилось на городские улицы. Кто-то пошёл по Загородному проспекту в сторону станции метро «Звенигородская», при этом некоторые участники, оказавшиеся отсечёнными сотрудниками правоохранительных органов, решили продолжить прогулку к Московскому. В итоге митингующие разделились — часть видели на Фонтанке, направляющихся на Московский, другие оказались на улице Правды и Социалистической. Основное шествие пошло по Загородному проспекту в сторону Московского проспекта и Сенной площади, по пути обращая улицы в пешеходные. Участников акции преследовала полиция.



К 14 часам центр протеста переместился на Сенную площадь. Толпа пытается вызволять задержанных, полиция применяет газ, слышен звук, характерный для электрошокеров. Один из сотрудников показательно достал из кобуры табельный пистолет. Под дубинки силовиков попадают журналисты, в автозаки вносят людей в ярко-жёлтых жилетах, которые носят представители прессы, чтобы отличаться от митингующих.

