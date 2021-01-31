Задержанного на протесте в Петербурге рэпера Оксимирона отпустили из отдела полиции

Причину задержания Оксимирону не объяснили. «После прибытия адвоката просто вернули документы, и всё», — уточнила Буракова.

Оксимирона отпустили из отдела полиции без составления протокола. Эту информацию «Фонтанке» сообщила юрист Анастасия Буракова, представительница «Правозащиты Открытки» — организация предоставляла рэперу адвоката.

Ранее о своём задержании на акции оппозиции в Петербурге телеканалу «Дождь» сообщил сам исполнитель.

Рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров) отпущен из петербургского отдела полиции. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на адвоката музыканта.

В Петербурге 31 января около 4 тысяч (по оценкам «Фонтанки») сторонников оппозиционера Алексея Навального пятый час подряд кружат по центральным улицам и площадям города. Полиция блокирует их движение, точечно задерживает. Впервые в истории городских протестов был применен газ в отношении митингующих. Наблюдаются стычки с полицией. На Сенной площади полицейскому пришлось продемонстрировать табельное оружие, чтобы остудить несогласных.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.