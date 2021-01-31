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Задержанного на протесте в Петербурге рэпера Оксимирона отпустили из отдела полиции

Рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров) отпущен из петербургского отдела полиции. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на адвоката музыканта.

Ранее о своём задержании на акции оппозиции в Петербурге телеканалу «Дождь» сообщил сам исполнитель.

Оксимирона отпустили из отдела полиции без составления протокола. Эту информацию «Фонтанке» сообщила юрист Анастасия Буракова, представительница «Правозащиты Открытки» — организация предоставляла рэперу адвоката.

Причину задержания Оксимирону не объяснили. «После прибытия адвоката просто вернули документы, и всё», — уточнила Буракова.

В Петербурге 31 января около 4 тысяч (по оценкам «Фонтанки») сторонников оппозиционера Алексея Навального пятый час подряд кружат по центральным улицам и площадям города. Полиция блокирует их движение, точечно задерживает. Впервые в истории городских протестов был применен газ в отношении митингующих. Наблюдаются стычки с полицией. На Сенной площади полицейскому пришлось продемонстрировать табельное оружие, чтобы остудить несогласных.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

С утра воскресенья 31 января из-за анонсированной сторонниками Навального акции центр Петербурга перекрыт для движения транспорта и пешеходов. Не попав на Невский проспект, участники несанкционированного массового мероприятия пошли сначала на Пионерскую площадь, оттуда — на Сенную, а после разгона с применением дубинок, распылением газа и демонстрации табельного оружия направились к Мариинскому дворцу, где находится городское Заксобрание. По оценке корреспондентов «Фонтанки», число протестующих может достигать 4 тысяч человек. Журналисты фиксируют стычки с полицией. На помощь были вызваны внутренние войска.

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Комментарии (7)

265043389
Герой у клоунов
265043389
Жаль, надо было этого клоуна на 15 суток отправить
baddancer
- "В Москве задержали Николая Сванидзе".
- "Полиция отпустила Николая Сванидзе".

Кровавый режим ровно минуту удерживал в своих за стенках борца за свободу слова. Жестокость режима перешла все мыслимые границы..
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