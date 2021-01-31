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Полиция передислоцируется от Невского к ТЮЗу. Но там пока как во Франции — «митинг желтых жилетов»

Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Корреспонденты «Фонтанки» наблюдают передвижение колон автотранспорта полиции и Росгвардии. По пустынному, из-за внезапного блокирования Невскому, десятки грузовиков и автобусов двигаются в район Пионерской площади, к зданию Театра юного зрителя.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

На площади перед ТЮЗом собралось не много людей, передают наши корреспонденты, толпа рассредоточилась. Между малочисленными группами ходят скучающие люди в желтых жилетах, из-за чего ситуация напоминает митинги «желтых жилетов» в Париже. В Петербурге это не протестующие, а представители прессы в полной экипировке.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

С самого утра 31 января движение транспорта в центре Петербурга закрыто, центральные станции метро тоже, наземный общественный транспорт идёт в обход. Сотрудники полиции установили заграждения по всей длине Невского проспекта от Дворцовой до площади Восстания. Людей пропускают только по документам, подтверждающим, что они живут или работают в зоне перекрытия, или про билетам в музей или иное учреждение культуры.

В то же время полиция пришла с обысками к петербургским активистам перед акцией в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

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Комментарии (3)

260693961
Скучненько прессе... Нету движухи.
261608341
Граждане планировали заблокировать центр города, но власти прекрасно справились и сами
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