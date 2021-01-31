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Остатки протестующих у ТЮЗа задержали силовики. В ход пошли «набеги» и «кольцо»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Протестующих, которые решили закончить свою акцию у здания Театра юных зрителей, разогнали сотрудники правоохранительных органов. Как передают корреспонденты «Фонтанки», полиция уводила в автобусы с площади всех подряд, в том числе и людей, которые просто стояли на Пионерской без лозунгов и плакатов.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Несколько десятков протестующих сотрудники ОМОН со щитами взяли в плотное кольцо, прижав к стенке здания в Подъездном переулке. Корреспондент «Фонтанки» передает, что за одним из участников акции ОМОН погнался после того, как тот крикнул: «Ваши дети будут жить в этой стране»!. Его догнали во дворе и задержали.

Другой, убегая от задерживающих, споткнулся об ограждение, упал, и похоже, ударился головой. Его пришлось нести до автобуса под руки — встать самостоятельно он не смог.

Горожан задерживали "набегами" — группа сотрудников силовых ведомств бежит на участок площади, выводит оттуда «улов» из десятка протестующих и ведет их в автобусы.

Cейчас Пионерская площадь опустела, акция закончена.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

С утра воскресенья 31 января из-за анонсированной сторонниками Навального акции центр Петербурга перекрыт для движения транспорта и пешеходов. Не попав на Невский проспект, участники несанкционированного массового мероприятия пошли сначала на Пионерскую площадь, оттуда — на Сенную, а после разгона с применением дубинок, распылением газа и демонстрации табельного оружия направились к Мариинскому дворцу, где находится городское Заксобрание. По оценке корреспондентов «Фонтанки», число протестующих может достигать 4 тысяч человек. Журналисты фиксируют стычки с полицией. На помощь были вызваны внутренние войска.

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Комментарии (25)

EveReady
Сегодня наблюдал в Сестрорецке около 15.00, как ДПС сопровождал автобус. Двигались по Мосина в сторону Воскова. Не иначе как в местное ОМВД тащили бедолаг. Видать в городе уже "местов" нет.
razdva.spb
Ссыкливая власть
456345
Достали эти орущие бездельники. Как бараны в загоне. Ни планов, ни стратегии, ничего. Но власти им дай... Песенки поют и снежки кидают. Стадо рептилоидов.
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