Протестующих, которые решили закончить свою акцию у здания Театра юных зрителей, разогнали сотрудники правоохранительных органов. Как передают корреспонденты «Фонтанки», полиция уводила в автобусы с площади всех подряд, в том числе и людей, которые просто стояли на Пионерской без лозунгов и плакатов.
Несколько десятков протестующих сотрудники ОМОН со щитами взяли в плотное кольцо, прижав к стенке здания в Подъездном переулке. Корреспондент «Фонтанки» передает, что за одним из участников акции ОМОН погнался после того, как тот крикнул: «Ваши дети будут жить в этой стране»!. Его догнали во дворе и задержали.
Другой, убегая от задерживающих, споткнулся об ограждение, упал, и похоже, ударился головой. Его пришлось нести до автобуса под руки — встать самостоятельно он не смог.
Горожан задерживали "набегами" — группа сотрудников силовых ведомств бежит на участок площади, выводит оттуда «улов» из десятка протестующих и ведет их в автобусы.
Cейчас Пионерская площадь опустела, акция закончена.