В Петербурге в ходе несанкционированной протестной акции, состоявшейся 31 января, задержаны около восьмисот человек. Предварительные данные по состоянию на шесть вечера по московскому времени приводит «ОВД-Инфо».



Как следует из приведённой статистики, в культурной столице по итогам несанкционированного митинга отправились в отделы полиции 796 человек, она занимает второе место по этому показателю среди российских городов. Первая строчка досталась Москве, где задержали 1080 человек.

