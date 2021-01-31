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«ОВД-Инфо»: В Петербурге около 800 задержанных на акции 31 января, в России — свыше 3,8 тысячи

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В Петербурге в ходе несанкционированной протестной акции, состоявшейся 31 января, задержаны около восьмисот человек. Предварительные данные по состоянию на шесть вечера по московскому времени приводит «ОВД-Инфо».

Как следует из приведённой статистики, в культурной столице по итогам несанкционированного митинга отправились в отделы полиции 796 человек, она занимает второе место по этому показателю среди российских городов. Первая строчка досталась Москве, где задержали 1080 человек.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

За двумя столицами следуют Красноярск (194), Нижний Новгород (135), Владивосток (122) и Новосибирск (103). В других городах количество задержанных не превысило сотни. Всего в России к этому часу в отделах полиции оказались 3 838 человек.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пока что не обнародовали итоговую статистику.

«ОВД-Инфо» также пишет, что в ходе несанкционированных митингов были задержаны как минимум 82 работника СМИ из 31 города, из которых 22 в Москве и семь в Петербурге. При этом Союз журналистов России отчитался РИА Новости о 35 задержанных сотрудниках СМИ. По его данным, больше всего задержанных в культурной столице — восемь.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

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Комментарии (85)

dragvs
Кошмар что вытворяет Путин с нашей страной...
260696441
со связью тоже мудрили сегодня, gps глючил, показывал совсем не там где фактически
265048411
Не плохой "улов" !
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