В Петербурге в ходе несанкционированной протестной акции, состоявшейся 31 января, задержаны около восьмисот человек. Предварительные данные по состоянию на шесть вечера по московскому времени приводит «ОВД-Инфо».
Как следует из приведённой статистики, в культурной столице по итогам несанкционированного митинга отправились в отделы полиции 796 человек, она занимает второе место по этому показателю среди российских городов. Первая строчка досталась Москве, где задержали 1080 человек.
За двумя столицами следуют Красноярск (194), Нижний Новгород (135), Владивосток (122) и Новосибирск (103). В других городах количество задержанных не превысило сотни. Всего в России к этому часу в отделах полиции оказались 3 838 человек.
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пока что не обнародовали итоговую статистику.
«ОВД-Инфо» также пишет, что в ходе несанкционированных митингов были задержаны как минимум 82 работника СМИ из 31 города, из которых 22 в Москве и семь в Петербурге. При этом Союз журналистов России отчитался РИА Новости о 35 задержанных сотрудниках СМИ. По его данным, больше всего задержанных в культурной столице — восемь.