К активистам в Петербурге перед акцией в поддержку Навального домой пришли с обысками. В городе и области обыски по 33 адресам

К петербургским активистами и муниципальным депутатам утром 31 января пришли домой с обысками. Как сообщает правозащитная организация «Апология протеста», акционистка Дарья Апахончич (недавно её признали физическим лицом СМИ-иностранным агентом) встретила силовиков с двумя детьми. Активистке петербургской «Весны» Соне Уляшовой около 8:00 утра визитеры угрожали спилить дверь. Такие же намерения высказывают силовики, пришедшие к матери муниципального депутата Владимира Волохонского. От неё требовали сказать где он, и забрали жёсткий диск компьютера.

Также полицейские пришли к Красимиру Врански, координатору «Красивого Петербурга». Правозащитнице Евгении Литвиновой утром без остановки звонят и стучат в дверь.

По данным движения «Весна», активиста Алексея Безрукова задержали.

Участнице «Наблюдателей Петербурга» Полине Костылевой сообщили, что обыск у неё будут проводить в рамках уголовного дела по статье об умышленном блокировании дорог (ч. 1. ст. 267 УК РФ). Это уголовное дело было возбуждено после перекрытия Невского проспекта во время несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального 23 января.

«Полиция проводит серию обысков в рамках уголовного дела по статье 267 УК РФ», — подтвердили «Фонтанке» в ГУ МВД по СПБ и ЛО. — 31 января ранним утром одномоментно по 33 адресам — по 29 в Петербурге и четырём в области, сотрудники ГУ МВД России начали серию обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, предусмотренного статьей 267 УК РФ!».

В главке напомнили, что 23 января в ходе несанкционированных акций «её участники ограничили движение транспортных средств и пешеходов на проезжей части Малой Морской улицы, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов. По данному факту полицией Центрального района Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело».