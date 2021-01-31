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Либо балалайка, либо билет в Эрмитаж. На Невский проспект стали пускать избирательно

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Не всех горожан 31 января пускают на Невский проспект. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», на углу с Большой Морской улицей выстроилась очередь. В воскресенье сотрудники правоохранительных органов требуют аргументировать необходимость прохода на главную улицу Петербурга.

Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»

Некоторые прохожие в очереди принялись объяснять, что опаздывают на работу. Им разрешили пройти через ограждения по удостоверениям. Однако, как заметил корреспондент «Фонтанки», без каких-либо документов в филармонию пропустили, например, музыканта с балалайкой.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Пройти контроль на Большой Морской удалось и обладателям билетов в Эрмитаж. Однако дальше Невского проспекта их не пустили — они снова выстроились в очередь у поста полиции.

В городах России 31 января проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Уже накануне Невский проспект стал самым безопасным участком в городе — в субботу его патрулировали десятки бойцов Росгвардии. С самого утра в воскресенье в городе перекрыты мосты и центральные улицы, ограничено движение общественного транспорта и закрыты некоторые станции метро. По всей длине Невского проспекта установлены заграждения.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (26)

Memory17
Полицейские сегодня на Невском проводят отличную демонстрацию против кремлёвского пациента )
Mikle776
а что, сегодня в городе воинский парад в честь 31 статьи Конституции РФ? Такое количество военной техники только на парад сгоняли
Агроном аэродрома
А со справкой от вакцЫнаторов пущаютЬ?
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