Не всех горожан 31 января пускают на Невский проспект. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», на углу с Большой Морской улицей выстроилась очередь. В воскресенье сотрудники правоохранительных органов требуют аргументировать необходимость прохода на главную улицу Петербурга.
Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Некоторые прохожие в очереди принялись объяснять, что опаздывают на работу. Им разрешили пройти через ограждения по удостоверениям. Однако, как заметил корреспондент «Фонтанки», без каких-либо документов в филармонию пропустили, например, музыканта с балалайкой.
Пройти контроль на Большой Морской удалось и обладателям билетов в Эрмитаж. Однако дальше Невского проспекта их не пустили — они снова выстроились в очередь у поста полиции.
В городах России 31 января проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Уже накануне Невский проспект стал самым безопасным участком в городе — в субботу его патрулировали десятки бойцов Росгвардии. С самого утра в воскресенье в городе перекрыты мосты и центральные улицы, ограничено движение общественного транспорта и закрыты некоторые станции метро. По всей длине Невского проспекта установлены заграждения.