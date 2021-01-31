«В связи с падением четырёх стёкол витражных конструкций вестибюля станции метро «Чернышевская», для обеспечения безопасности пассажиров, проводятся дополнительные мероприятия по обследованию конструкций, последствия случая оперативно устраняются. Причины падение конструкции расследуются», — сообщили в городской подземке.

Причины падения стеклянных конструкций с фасада вестибюля станции метро «Чернышевская» в Петербурге установят в рамках специального расследования. Случившееся также стало поводом для проверки других вестибюлей городской подземки. Об этом сообщает её пресс-служба днём 31 января.

Там также добавили, что в связи со случившемся в ближайшие сутки специалисты метрополитена проведут обследования всех вестибюлей на предмет устойчивости стёкол и рам. Такое поручение дал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

В ГУ МВД России по городу и области «Фонтанке» сообщили, что по предварительной информации, на фасаде лопнуло стекло. Росгвардейцев на место происшествия не вызывали.

Ранее о произошедшем рассказали в городском управлении МЧС. По данным ведомства, остекление и металл предварительно «выдавило потоком воздуха». Пострадавших нет.

Первыми о ЧП на петербургской станции метро «Чернышевская» сообщили очевидцы. По их словам, падению стекла и рам на асфальт предшествовал хлопок. Фотографии с места происшествия его свидетели опубликовали в группе «Литейный Life» во «ВКонтакте».