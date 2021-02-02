В Петербурге из-за акции 23 января на семь суток арестовали лидера «Альянса учителей» Даниила Кена

Лидер «Альянса учителей» в Петербурге Даниил Кен получил семь суток ареста из-за несанкционированной протестной акции, которая состоялась 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом 2 февраля сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



Как говорится в сообщении, за два дня до несогласованного мероприятия он разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором рассуждал о том, что все граждане любого возраста имеют право на выражение своего мнения, в том числе школьники и студенты. Последних же, по его словам, «запугивают», «угрожают отчислением», а также «в срочном порядке ставят им очные занятия». Пост заканчивался датой и местом проведения несогласованной протестной акции в Петербурге.