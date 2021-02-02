В Петербурге из-за акции 23 января на семь суток арестовали лидера «Альянса учителей» Даниила Кена

Лидер «Альянса учителей» в Петербурге Даниил Кен получил семь суток ареста из-за несанкционированной протестной акции, которая состоялась 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом 2 февраля сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
Как говорится в сообщении, за два дня до несогласованного мероприятия он разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором рассуждал о том, что все граждане любого возраста имеют право на выражение своего мнения, в том числе школьники и студенты. Последних же, по его словам, «запугивают», «угрожают отчислением», а также «в срочном порядке ставят им очные занятия». Пост заканчивался датой и местом проведения несогласованной протестной акции в Петербурге.
Кену вменяли часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Решение о назначении ареста на семь суток принимал Октябрьский районный суд.
Как писала «Фонтанка», лидера «Альянса учителей» задержали в Выборгском районном суде утром 2 февраля, где у него должно было начаться рассмотрение дела по уголовной статье о неуважении к суду. Причину задержания сотрудники полиции ему не озвучили.
Ранее по этой же административной статье на семь суток был арестован участник петербургского движения «Весна» Тимофей Тумашевич. Причиной стало то, что за несколько дней до протеста он разместил его анонс в социальной сети «ВКонтакте».