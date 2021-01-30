Петербургский активист получил 7 суток за анонс протестной акции в соцсети «ВКонтакте»

Об аресте стало известно 30 января. Сторонники активиста из «Весны» пишут, что его доставили в отдел полиции накануне. «Вчера Тимофея задержали возле дома, когда он гулял с собакой, полицейские потребовали, чтобы он поехал в отдел «для установления личности», — говорится в их сообщении в Telegram-канале. По их словам, в отношении него был составлен протокол по статье об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

Петербуржца Тимофея Тумашевича арестовали на семь суток за публикацию об акции, состоявшейся 23 января. Анонс предстоящего протеста за несколько дней до его проведения он разместил в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Сергея Локтева, сегодня решение об аресте Тумашевича на семь суток принял Октябрьский районный суд Петербурга.

Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в объединённой пресс-службе судов Петербурга. Там также добавили: активист признал, что разместил анонс, отметив, что у него «не было времени для согласования».

«Апология протеста» также пишет, что в преддверии митинга 23 января Тумашевича задерживали на двое суток по другому делу. Отдел полиции он покинул на следующий день после протестной акции. «Мы не очень понимаем, как Тимофей мог организовать акцию 23 января, если этот день он провёл в 78-м отделе полиции. Его арест — часть кампании по запугиванию журналистов, активистов и граждан», — заявили в «Весне».

Петербургский протест прибавил работы городским судам, на рассмотрение поступило порядка сотни материалов. Штрафы и аресты «выписывали» почти пятьдесят на пятьдесят, но в спецприёмник отправляли всё же реже: 41 против 49. Совсем иначе дела обстояли в Москве. После акции 23 января столичным представителям Фемиды передали более полутора тысяч материалов, на рассмотрение которых уйдёт не одна неделя.