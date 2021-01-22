К петербургским оппозиционерам тоже пришли силовики. Депутата Резника «предупреждают о недопустимости того, что он уже сделал»

В Петербурге под вечер 22 января силовики решили навестить оппозиционеров вслед за коллегами из других регионов.



К депутату Максиму Резнику пришли из прокуратуры. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале. По словам Резника, ему «хотели вручить предостережение о чем-то».

«Тётенька из прокуратуры через дверь бубнит: мне вменяется выступление в парламенте за «власть — народу и свободу Навальному!» То есть меня предупреждают о недопустимости того, что я уже сделал», — описал общение с представителями надзорного ведомства депутат.

