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К петербургским оппозиционерам тоже пришли силовики. Депутата Резника «предупреждают о недопустимости того, что он уже сделал»

В Петербурге под вечер 22 января силовики решили навестить оппозиционеров вслед за коллегами из других регионов.

К депутату Максиму Резнику пришли из прокуратуры. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале. По словам Резника, ему «хотели вручить предостережение о чем-то».

«Тётенька из прокуратуры через дверь бубнит: мне вменяется выступление в парламенте за «власть — народу и свободу Навальному!» То есть меня предупреждают о недопустимости того, что я уже сделал», — описал общение с представителями надзорного ведомства депутат.

Почти одновременно в Telegram-канале движения «Весна» сообщили о задержании их активиста Тимофея Тумашевича. Его повезли в 78-ой отдел полиции. В «Весне» предполагают, что задержание может быть связано с несанкционированным митингом в поддержку Навального.

Ранее к главе штаба Навального в Чебоксарах силовики зашли через балкон, чтобы задержать.

После задержания вернувшегося из Германии Алексея Навального, в Кремле заявили, что не склонны преувеличивать его популярность и не опасаются массовых выступлений. Накануне соратников оппозиционера начали задерживать. Среди них оказались юрист Любови Соболь и пресс-секретарь Кира Ярмыш. Первая оштрафована на 250 тысяч рублей, вторая арестована на 9 суток.

МВД проводит доследственную проверку. Руководителей штабов Навального подозревают в «организации провокаций и насильственных действий». Следователи возбудили уголовное дело о «вовлечении несовершеннолетних» в протесты. Ведомства наперегонки предупреждают о незаконности акций, а петербургская прокуратура при этом подсказала место и время тем, кто ещё его не знал. Рассылка от властей с предупреждениями разошлась и по родительским чатам Петербурга.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.

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Комментарии (4)

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Да, михал иваныч, как сказали выше - ссыкло
kоt-obormot
Совершенно непонятный дристун походу у михаил иваныча.
Djnyana
Да всё он перепутал, это из РФС приходили - показали в глазок жёлтую карточку! Две жёлтых - красная! )
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