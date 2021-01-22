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Глава штаба Навального в Чебоксарах спрятался в «конспиративной» квартире. Его задержали в прямом эфире, зайдя через балкон

Нестандартный способ проникновения в жилище продемонстрировали полицейские в Чебоксарах. Сотрудников в квартиру, которую отказался открывать глава местного штаба Алексея Навального, впустили люди в штатском, вломившиеся через окно.

То, как чебоксарская полиция отрабатывает заявки о подозрительных жильцах, показал в своём инстаграме Семён Кочкин. Координатор местного штаба Алексея Навально как раз вёл трансляцию и рассказывал, что решил перестраховаться.

— Снял квартиру, чтобы не дома находиться. Мало ли, провокация какая или задержат меня. И тут… Стучат из-за двери, с балкона, — говорит Кочкин, признавая, что, видимо, где-то прокололся, и его местонахождение вычислили.

Дверь он не открыл, перед мужчинами в масках, замершими перед окном балкона, задёрнул шторы. Однако желающие войти в квартиру потеряли терпение, и несколькими ударами разбили стекло. Пока координатор просил удостоверение и выспрашивал причины происходящего, вторженцы открыли входную дверь. Полицейский с порога объяснил, что в отдел поступила информация о подозрительных гражданах, поселившихся в квартире. Разбираться с Кочкиным, похоже, будут в отделе, вести трансляцию дальше ему не дали.

Insagram/semyon_kochkin

После задержания вернувшегося из Германии Алексея Навального, в Кремле заявили, что не склонны преувеличивать его популярность и не опасаются массовых выступлений. Накануне соратников оппозиционера начали задерживать. Среди них оказались юрист Любови Соболь и пресс-секретарь Кира Ярмыш. Первая оштрафована на 250 тысяч рублей, вторая арестована на 9 суток.

МВД проводит доследственную проверку. Руководителей штабов Навального подозревают в «организации провокаций и насильственных действий». Следователи возбудили уголовное дело о «вовлечении несовершеннолетних» в протесты. Ведомства наперегонки предупреждают о незаконности акций, а петербургская прокуратура при этом подсказала место и время тем, кто ещё его не знал. Рассылка от властей с предупреждениями разошлась и по родительским чатам Петербурга.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.

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Комментарии (9)

rbv
чОрт , страшно комментарии писать, вон что-то в форточку лезет )
FontankaReader
Ха, находчиво.
Valera SPb
Правильно! травить этих крыс американских во всех щелях!
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