Нестандартный способ проникновения в жилище продемонстрировали полицейские в Чебоксарах. Сотрудников в квартиру, которую отказался открывать глава местного штаба Алексея Навального, впустили люди в штатском, вломившиеся через окно.
То, как чебоксарская полиция отрабатывает заявки о подозрительных жильцах, показал в своём инстаграме Семён Кочкин. Координатор местного штаба Алексея Навально как раз вёл трансляцию и рассказывал, что решил перестраховаться.
— Снял квартиру, чтобы не дома находиться. Мало ли, провокация какая или задержат меня. И тут… Стучат из-за двери, с балкона, — говорит Кочкин, признавая, что, видимо, где-то прокололся, и его местонахождение вычислили.
Дверь он не открыл, перед мужчинами в масках, замершими перед окном балкона, задёрнул шторы. Однако желающие войти в квартиру потеряли терпение, и несколькими ударами разбили стекло. Пока координатор просил удостоверение и выспрашивал причины происходящего, вторженцы открыли входную дверь. Полицейский с порога объяснил, что в отдел поступила информация о подозрительных гражданах, поселившихся в квартире. Разбираться с Кочкиным, похоже, будут в отделе, вести трансляцию дальше ему не дали.
Insagram/semyon_kochkin
После задержания вернувшегося из Германии Алексея Навального, в Кремле заявили, что не склонны преувеличивать его популярность и не опасаются массовых выступлений. Накануне соратников оппозиционера начали задерживать. Среди них оказались юрист Любови Соболь и пресс-секретарь Кира Ярмыш. Первая оштрафована на 250 тысяч рублей, вторая арестована на 9 суток.
МВД проводит доследственную проверку. Руководителей штабов Навального подозревают в «организации провокаций и насильственных действий». Следователи возбудили уголовное дело о «вовлечении несовершеннолетних» в протесты. Ведомства наперегонки предупреждают о незаконности акций, а петербургская прокуратура при этом подсказала место и время тем, кто ещё его не знал. Рассылка от властей с предупреждениями разошлась и по родительским чатам Петербурга.