Нестандартный способ проникновения в жилище продемонстрировали полицейские в Чебоксарах. Сотрудников в квартиру, которую отказался открывать глава местного штаба Алексея Навального, впустили люди в штатском, вломившиеся через окно.



То, как чебоксарская полиция отрабатывает заявки о подозрительных жильцах, показал в своём инстаграме Семён Кочкин. Координатор местного штаба Алексея Навально как раз вёл трансляцию и рассказывал, что решил перестраховаться.



— Снял квартиру, чтобы не дома находиться. Мало ли, провокация какая или задержат меня. И тут… Стучат из-за двери, с балкона, — говорит Кочкин, признавая, что, видимо, где-то прокололся, и его местонахождение вычислили.

