В Кремле не опасаются массовых выступлений из-за Навального. «Особого внимания Путина не требуется»

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что власти не склонны преувеличивать популярность оппозиционера Алексея Навального.
«Это не ситуация, которая требует особого внимания президента [Владимира Путина]», — цитирует 19 января заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.
По его словам, российское законодательство гарантирует соблюдение прав всех граждан, и так будет и в деле Алексея Навального. Он подчеркнул, что в данном случае не стоит прислушиваться к зарубежному мнению. Пресс-секретарь президента РФ при этом заверил, что Россия не собирается увязывать отношения с другими государствами с делом оппозиционера.
Песков добавил, что в Кремле не склонны преувеличивать популярность Навального и не опасаются массовых выступлений его сторонников.
В день ареста оппозиционера пресс-секретарь главы государства отменил брифинг для журналистов. Накануне он заявил, что находится в отпуске и не в курсе происходящего.