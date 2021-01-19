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В Кремле не опасаются массовых выступлений из-за Навального. «Особого внимания Путина не требуется»

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что власти не склонны преувеличивать популярность оппозиционера Алексея Навального.

«Это не ситуация, которая требует особого внимания президента [Владимира Путина]», — цитирует 19 января заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, российское законодательство гарантирует соблюдение прав всех граждан, и так будет и в деле Алексея Навального. Он подчеркнул, что в данном случае не стоит прислушиваться к зарубежному мнению. Пресс-секретарь президента РФ при этом заверил, что Россия не собирается увязывать отношения с другими государствами с делом оппозиционера.

Песков добавил, что в Кремле не склонны преувеличивать популярность Навального и не опасаются массовых выступлений его сторонников.

В день ареста оппозиционера пресс-секретарь главы государства отменил брифинг для журналистов. Накануне он заявил, что находится в отпуске и не в курсе происходящего.

Оппозиционер 13 января заявил, что он намерен вернуться в Россию из Германии, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока Навального на реальный. ФСИН пообещала предпринять «все действия» для задержания оппозиционного политика. В Москве Навального задержали 17 января, сразу после прилета из Берлина.

Накануне суд арестовал Навального на 30 суток во время выездного заседания в УВД. Он находится в СИЗО «Матросская тишина».

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Комментарии (7)

Дмитрий Миленин
?[ГОРОД ГЕРОЙ ШТАНЫСДЫРОЙ]
Dimitry Antonov
Если бы не боялись популярности Навального, то бы и не вели бы себя так.
Bobr Dobr
Да не будет массовых выступлений. Сторонники Навальнера это сетевые либерал-хомячки, которые своими пуками в воду создают видимость массовки.
Путина же поддерживает реальный народ .
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