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Песков отменил брифинг для журналистов в день ареста Навального

Пресс-секретарь президента не стал общаться со СМИ, у которых накопилось много вопросов к Кремлю.

«Конференц-колл с журналистами планировался в районе полудня, около часа дня его участникам сообщили, что он состоится «чуть попозже», а в 16:30 стало известно, что конференции не будет», — сообщает 18 января Meduza.

Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне сообщил, что он находится в отпуске и не в курсе происходящего с оппозиционером. «Его в Германии задержали? Я не в курсе», — отметил пресс-секретарь Путина.

Суд сегодня, 18 января, арестовал Навального на 30 суток.

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Комментарии (13)

veteran78
С шефа пример берёт. Тот ещё с "Курска " - чуть непонятка , сразу в нору .
виктор эммануил
человек эпохи Вырождения.
Antipode
Власть проигрывает медийную войну. Им просто нечего сказать на фоне ведущих западных средств массовой информации, упрекающих Путина и его камарилью в репрессиях и отравлениях своих политических оппонентов. Тем что Алексея посадили на 30 суток они гарантировали, что прессинг будет нарастать.
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