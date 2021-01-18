Песков отменил брифинг для журналистов в день ареста Навального

Пресс-секретарь президента не стал общаться со СМИ, у которых накопилось много вопросов к Кремлю.



«Конференц-колл с журналистами планировался в районе полудня, около часа дня его участникам сообщили, что он состоится «чуть попозже», а в 16:30 стало известно, что конференции не будет», — сообщает 18 января Meduza.

Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне сообщил, что он находится в отпуске и не в курсе происходящего с оппозиционером. «Его в Германии задержали? Я не в курсе», — отметил пресс-секретарь Путина.