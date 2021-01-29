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После митингов в Петербурге возбуждено 5 уголовных дел. Полицейские ищут метателя бутылки и агитатора школьников

Пять уголовных дел возбуждено в Петербурге после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти 29 января.

У Петербурга появилось своё дело о вовлечении подростков в противоправные действия. Подозреваемых в нём пока нет, но школьников вызывают на допросы. Также расследуется дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). 23 января у 25-го дома на набережной Мойки неизвестный бросил бутылку в служебную «Шкоду» сотрудников ДПС.

Ещё одно уголовное дело возбуждено по факту препятствования движению транспортных средств и пешеходов в центре Петербурга. Также расследуются два дела о применении насилия в отношении представителей власти. Ранее суд арестовал петербуржца Николая Девятого, который напал на двух дорожных полицейских. Удар, которым мужчина опрокинул на землю инспектора ДПС, попал на видео. Также сообщалось о ещё одном предполагаемом фигуранте по эпизоду применения насилия к правоохранителям во время несогласованной акции на Невском проспекте.

Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

gencon
Вот уж эти ряженые в погонах. Я так понимаю, работают за кэш, также поставив на карту все! потому как главному жулику недолго осталось. А Навальный у власти все протоколы отменит а ментов, кто фальсифицировал в лучшем случае выгонит с позором без льгот и пенсий.
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