После митингов в Петербурге возбуждено 5 уголовных дел. Полицейские ищут метателя бутылки и агитатора школьников

Пять уголовных дел возбуждено в Петербурге после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти 29 января.
У Петербурга появилось своё дело о вовлечении подростков в противоправные действия. Подозреваемых в нём пока нет, но школьников вызывают на допросы. Также расследуется дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). 23 января у 25-го дома на набережной Мойки неизвестный бросил бутылку в служебную «Шкоду» сотрудников ДПС.
Ещё одно уголовное дело возбуждено по факту препятствования движению транспортных средств и пешеходов в центре Петербурга. Также расследуются два дела о применении насилия в отношении представителей власти. Ранее суд арестовал петербуржца Николая Девятого, который напал на двух дорожных полицейских. Удар, которым мужчина опрокинул на землю инспектора ДПС, попал на видео. Также сообщалось о ещё одном предполагаемом фигуранте по эпизоду применения насилия к правоохранителям во время несогласованной акции на Невском проспекте.
Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».