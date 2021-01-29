После митингов в Петербурге возбуждено 5 уголовных дел. Полицейские ищут метателя бутылки и агитатора школьников

Пять уголовных дел возбуждено в Петербурге после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти 29 января.

У Петербурга появилось своё дело о вовлечении подростков в противоправные действия. Подозреваемых в нём пока нет, но школьников вызывают на допросы. Также расследуется дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). 23 января у 25-го дома на набережной Мойки неизвестный бросил бутылку в служебную «Шкоду» сотрудников ДПС.