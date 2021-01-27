Фото: Илья Шумилов

Задержанные на митингах школьники стали свидетелями по уголовному делу о вовлечении подростков в опасные публичные мероприятия. Масштаб производства носит всероссийский характер. В регионах несовершеннолетних массово вызывают на допросы, где интересуются агитацией в TikTok. Ведь в деле пока нет подозреваемого.

Днём 25 января следователь позвонил 17-летней петербурженке, которую задерживали на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Сотрудник попросил приехать девушку на допрос в СК Приморского района. Родители в разговоре не упоминались, но студентка колледжа не растерялась и посоветовала обратиться к взрослым.



Тогда звонок раздался на телефоне матери. «Я не знала, что уже набирали мою дочь, и, соответственно, спросила: по какому вопросу? Мне сказали, что дочь хотят видеть в качестве свидетеля уголовного дела, — вспоминает в разговоре с «Фонтанкой» петербурженка Яна. — Я находилась на другом конце города, занималась своими делами, дочка была дома. Сказали, что желательно приехать сегодня до 22.00».

Семья обратилась в «Правозащиту Открытки», где им посоветовали, прежде чем куда-то ехать, получить письменную повестку с указанием процессуального статуса. Повестка пришла в 19:00, явиться в СК необходимо было к девяти вечера.

17-летней студентке колледжа предстоял допрос в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в опасные публичные мероприятия (ст. 151.2 УК РФ). В деле у девушки статус свидетеля.

«Дочку пригласили свидетелем, задавали вопросы личного характера. Поэтому мы на них отвечали 51-й статьей Конституции (никто не обязан свидетельствовать против себя самого. — Прим. «Фонтанки»). Например, вопрос, в какой комнате ты проживаешь? Какая обстановка? Устраивает ли тебя, где ты проживаешь?» — отметила мама девушки.



На митинге студентка была вместе с мамой и 21-летним братом. Момент их задержания попал в объектив корреспондента «Фонтанки».



автор видео Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Все трое получили протоколы по статье 8.6.1 городского закона «Об административных правонарушениях» за нарушение коронавирусных правил.

Правозащитникам «Открытки» известен ещё один случай вызова на допрос школьника в Петербурге по делу о вовлечении подростков в протест. Во время визита в СК Приморского района они увидели там и других несовершеннолетних с родителями.

«Я подозреваю, что некоторые родители школьников не одобряют их политическую активность и поэтому не намерены пользоваться помощью правозащитных организаций. Они думают, что лучше сходить самим и объяснить следователям, что все в порядке», — отметила координатор и юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова.

Следователи интересуются у детей причинами их появления на митинге, а также агитацией в социальных сетях. В фабуле уголовного дела упоминаются TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.



«Пока есть ощущение, что в СК не знают, как подобраться к призывам, и пытаются как раз накопать через несовершеннолетних в надежде, что кто-то скажет: я увидел такой-то пост у такого человека, и это побудило меня пойти», — добавила Буракова.

Старший партнер правозащитного проекта «Апология протеста» Александр Передрук сообщил «Фонтанке», что уже зафиксированы обращения родителей задержанных подростков из Петербурга, Москвы, Самары, Красноярска, Тобольска, Ростова-на-Дону. «Скорее всего, во всех регионах, где были задержаны несовершеннолетние, их вызывают на допрос», — отметил он.

Сегодня петербурженке Яне звонил помощник следователя по Приморскому району и переспрашивал, какими социальными сетями пользуется её дочь.

После несогласованных митингов в поддержку Алексея Навального возбуждено 21 уголовное дело. Кроме вовлечения несовершеннолетних в протест следователи также выявили призывы к массовым беспорядкам в социальных сетях. Петербург отметился делом о нападении на полицейского.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

