Петербургские полицейские задержали боевого айтишника, напавшего на сотрудников ГИБДД во время протестов

Полицейские задержали петербуржца, напавшего на сотрудников ГИБДД на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 24 января.
Агрессивного участника митинга встретили около двух часов ночи на улице Даниила Хармса. По данным «Фонтанки», 37-летний задержанный работает IT-специалистом в компании, оказывающей услуги в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Накануне днём во время несогласованной акции протестующий запрыгнул на эвакуатор, а когда один из инспекторов ДПС попытался его оттуда снять, ударил полицейского. При попытке задержания горожанин ударил еще одного сотрудника и скрылся в толпе.
У обоих пострадавших инспекторов диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Капитан Фёдоров после оказания медицинской помощи продолжил несение службы. Старший сержант Ломанченко был госпитализирован в 26-ю больницу, после общения с медиками отпущен на амбулаторное лечение.
Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.