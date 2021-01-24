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Петербургские полицейские задержали боевого айтишника, напавшего на сотрудников ГИБДД во время протестов

Полицейские задержали петербуржца, напавшего на сотрудников ГИБДД на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 24 января.

Агрессивного участника митинга встретили около двух часов ночи на улице Даниила Хармса. По данным «Фонтанки», 37-летний задержанный работает IT-специалистом в компании, оказывающей услуги в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Накануне днём во время несогласованной акции протестующий запрыгнул на эвакуатор, а когда один из инспекторов ДПС попытался его оттуда снять, ударил полицейского. При попытке задержания горожанин ударил еще одного сотрудника и скрылся в толпе.

У обоих пострадавших инспекторов диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Капитан Фёдоров после оказания медицинской помощи продолжил несение службы. Старший сержант Ломанченко был госпитализирован в 26-ю больницу, после общения с медиками отпущен на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

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Мы за мирный протест, а такие неадекваты только помогают врагу. Хорошо, их почти не было.
hal9000
А Навального будут отпускать?..может он сбежал по туннелю ..
263843401
А где уголовное дело в отношении того полицейского, который женщину пнул в живот ногой? Его задержали?
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