Петербургские полицейские задержали боевого айтишника, напавшего на сотрудников ГИБДД во время протестов

Полицейские задержали петербуржца, напавшего на сотрудников ГИБДД на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 24 января.

Агрессивного участника митинга встретили около двух часов ночи на улице Даниила Хармса. По данным «Фонтанки», 37-летний задержанный работает IT-специалистом в компании, оказывающей услуги в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Накануне днём во время несогласованной акции протестующий запрыгнул на эвакуатор, а когда один из инспекторов ДПС попытался его оттуда снять, ударил полицейского. При попытке задержания горожанин ударил еще одного сотрудника и скрылся в толпе.