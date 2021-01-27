Следователи рассказали, сколько уголовных дел возбуждено по России после несанкционированных акций. В статистику попал и Петербург

Следственный комитет РФ рассказал об уголовных делах в российских регионах после несанкционированных митингов.



«Следственными органами Следственного комитета России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится 6 доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января 2021 года в разных регионах страны», — сообщается 27 января на сайте СК РФ.

