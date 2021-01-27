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Следователи рассказали, сколько уголовных дел возбуждено по России после несанкционированных акций. В статистику попал и Петербург

Следственный комитет РФ рассказал об уголовных делах в российских регионах после несанкционированных митингов.

«Следственными органами Следственного комитета России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится 6 доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января 2021 года в разных регионах страны», — сообщается 27 января на сайте СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что уже накануне несанкционированных митингов «различные объединения родителей российских школьников» были встревожены тем, что детей пытались втянуть в «незаконные мероприятия» через Интернет. Следственный комитет обратил внимание на такие призывы и возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего).

Кроме того, следователи заметили и «призывы к массовым беспорядкам» в социальных сетях. В частности, в Новосибирске 20-летний местный житель призывал к таким действиям. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам).

Также возбуждены дела после нападений на представителей правоохранительных органов. В списке городов, где совершили такие преступления, оказался и Петербург. «На Сенатской площади обвиняемый во время проведения несанкционированного митинга в ответ на замечание сотрудника ГИБДД о необходимости соблюдения правопорядка нанес ему сильный удар кулаком в лицо, от которого полицейский упал на асфальт. Убегая с места происшествия, нападавший ударил еще одного полицейского, который попытался его задержать», — изложили произошедшее в СК РФ.

В Петербурге были установлены и подозреваемые «по ряду эпизодов противоправных действий».

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм о дворце, к которому якобы имеет отношение президент РФ. 23 января в городах России прошли несанкционированные митинги. Накануне акций протеста о недопустимости участия в незаконных мероприятиях и призывов к ним предостерегли в Роскомнадзоре, МВД, Кремле и Роспотребнадзоре.

Владимир Путин опроверг наличие у него недвижимости в Геленджике. Он подчеркнул, что все имеют право выражать точку зрения в рамках закона. Он уверен, что нельзя «выталкивать вперед несовершеннолетних» на протестные акции.

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Комментарии (10)

Савва Морозов
Захожу на Фъ, накануне 23-го. Стоит гвалт, что надо идти, спасти шниперсона для России, нет дворцу и свободные за выборы.
Захожу 23-го на Фъ - ржунимагу!!! Все подпевалы строчат комменты, во время митинга, и даже не краснеют.
Позже вечером, когда все узнали про ситуацию с женщиной - ещё веселее. Все те же хомячки, инет-бойцы, строчат, что вот они бы, да ещё как, да омоновцу.
Вот интересно, а все эти смельчаки, выйдут 31-го или будут лишь клаву пробивать?!
baddancer
Минфин предложил заложить в бюджет штрафы в размере 25000 рублей с каждого участника митингов.
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