Следователи рассказали, сколько уголовных дел возбуждено по России после несанкционированных акций. В статистику попал и Петербург

Следственный комитет РФ рассказал об уголовных делах в российских регионах после несанкционированных митингов.
«Следственными органами Следственного комитета России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится 6 доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января 2021 года в разных регионах страны», — сообщается 27 января на сайте СК РФ.
В ведомстве подчеркнули, что уже накануне несанкционированных митингов «различные объединения родителей российских школьников» были встревожены тем, что детей пытались втянуть в «незаконные мероприятия» через Интернет. Следственный комитет обратил внимание на такие призывы и возбудил уголовное дело по
Кроме того, следователи заметили и «призывы к массовым беспорядкам» в социальных сетях. В частности, в Новосибирске 20-летний местный житель призывал к таким действиям. Ему предъявили обвинение по
Также возбуждены дела после нападений на представителей правоохранительных органов. В списке городов, где совершили такие преступления, оказался и Петербург. «На Сенатской площади обвиняемый во время проведения несанкционированного митинга в ответ на замечание сотрудника ГИБДД о необходимости соблюдения правопорядка нанес ему сильный удар кулаком в лицо, от которого полицейский упал на асфальт. Убегая с места происшествия, нападавший ударил еще одного полицейского, который попытался его задержать», — изложили произошедшее в СК РФ.
В Петербурге были установлены и подозреваемые «по ряду эпизодов противоправных действий».