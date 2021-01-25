Президент России признался, что полностью не видел расследование про дворец, к которому он якобы имеет отношение.



«Я не смотрел этого фильма. Просто за отсутствием свободного времени. <...> Но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», — заявил 25 января Владимир Путин во время встречи со студентами, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Он опроверг, что недвижимость в Геленджике принадлежит ему или кому-то из его родственников. Вопрос про расследование Навального Путину задал студент из Уфы.