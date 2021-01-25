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«Скучно, девочки». Путин не смотрел фильм Навального про дворец, только «видеоподборки»

Президент России признался, что полностью не видел расследование про дворец, к которому он якобы имеет отношение.

«Я не смотрел этого фильма. Просто за отсутствием свободного времени. <...> Но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», — заявил 25 января Владимир Путин во время встречи со студентами, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Он опроверг, что недвижимость в Геленджике принадлежит ему или кому-то из его родственников. Вопрос про расследование Навального Путину задал студент из Уфы.

Фото: скриншот трансляции телеканала «Россия 24»

Путин назвал «монтажом» и «компиляцией» фильм, которым «решили промыть мозги нашим гражданам». Он обратил внимание, что в видео «разместили плавание стилем баттерфляй» в бассейне, в котором Путин никогда не был. «Скучно, девочки», — резюмировал глава государства.

Россия 24


Соратники Алексея Навального выпустили фильм о дворце, к которому якобы имеет отношение президент РФ. За это время расследование посмотрели почти 90 миллионов раз. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг наличие у Владимира Путина «каких-то объектов в Геленджике».

Фото: скриншот трансляции телеканала «Россия 24»

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Комментарии (119)

Arkadiy_
А чего студент не спросил, почему дворец охраняется ФСО, а земля вокруг принадлежит ФСБ? )
Nationalverrater_2
Краснодарско - кущёвские пацаны и местные цыганские воры в законе построили . Инфа 100% . По завитушкам, мрамору , позолоте сразу видно.
baddancer
Про этот дворец Форбс ещё в 2011 году писал. Тоже мне расследование, понапихали видосов из компьютерных игрушек и интерьеров из библиотек старушки Европы. )))
Forbes
03.03.2011 10:20
Александр Пономаренко приобрел «дворец Путина» под Геленджиком за $350 млн
Бывший совладелец Новороссийского морского торгового порта (НМТП) Александр Пономаренко (№59 в «золотой сотне» Forbes-2010, состояние – $1,1 млрд), в прошлом году выручивший вместе с партнерами Александром Скоробогатько и Аркадием Ротенбергом более $2 млрд за продажу своей доли в НМТП, приобрел гостиничный комплекс в районе Геленджика, известный в СМИ как «дворец Путина». Об этом сам бизнесмен сообщил газете «Коммерсантъ».
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