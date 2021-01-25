Президент России признался, что полностью не видел расследование про дворец, к которому он якобы имеет отношение.
«Я не смотрел этого фильма. Просто за отсутствием свободного времени. <...> Но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», — заявил 25 января Владимир Путин во время встречи со студентами, которую транслировал телеканал «Россия 24».
Он опроверг, что недвижимость в Геленджике принадлежит ему или кому-то из его родственников. Вопрос про расследование Навального Путину задал студент из Уфы.
Путин назвал «монтажом» и «компиляцией» фильм, которым «решили промыть мозги нашим гражданам». Он обратил внимание, что в видео «разместили плавание стилем баттерфляй» в бассейне, в котором Путин никогда не был. «Скучно, девочки», — резюмировал глава государства.
Соратники Алексея Навального выпустили фильм о дворце, к которому якобы имеет отношение президент РФ. За это время расследование посмотрели почти 90 миллионов раз. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг наличие у Владимира Путина «каких-то объектов в Геленджике».