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«Всё, на ФБК свалят распространение коронавируса». Роспотребнадзор напомнил о недопустимости массовых собраний из-за COVID-19

Фонд борьбы с коррупцией получил предостережение от руководителя Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой. Она напомнила о режиме повышенной готовности из-за коронавируса и крупных штрафах за его нарушение. Об этом 22 января сообщил в своём Telegram адвокат ФБК Иван Жданов.

В документе, отправленном в адрес фонда, надзорное ведомство, исходя из информации в соцсетях о том, что «планируется проведение массовой несанкционированной акции в поддержку А. А. Навального», напомнило об опасности коронавирусной инфекции и призвало отменить планы.

«Вышеуказанная акция <...> может привести к осложнению эпидемиологической ситуации в городе Москве и возобновлению введения ограничительных мероприятий, так как при её проведении невозможно будет обеспечить соблюдение гражданами при длительном пребывании профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдения социальной дистанции», — говорится в документе, направленном в адрес ФБК. В случае подтверждённых случаев заражения во время демонстрации Роспотребнадзор грозит уголовным делом (после обращения в МВД).

Главный санитарный врач Москвы также привела несколько пунктов статьи 6.3 КоАП РФ, за нарушение которых организациям грозят штрафы до миллиона рублей и временная приостановка деятельности.

«Предлагаю НО "Фонд борьбы с коррупцией" не проводить данное массовое мероприятие <...>, не подвергать здоровье и жизнь людей опасности», — пишет Андреева и просит уведомить об «исполнении настоящего предостережения».

«Всё, на ФБК свалят распространение коронавируса», — заключил Жданов.

Между тем МВД РФ заявило о доследственной проверке информации о том, что руководители штабов Навального «занимаются организацией провокаций и насильственных действий».

Полиция вчера, 21 января, пришла к соратникам оппозиционного политика. Пресс-секретаря Киру Ярмыш сегодня арестовали на 9 суток, юрист ФБК Любовь Соболь получила штраф в 250 тыс. рублей.

О недопустимости участия в незаконных митингах и призывов к ним ранее предостерегли в Роскомнадзоре, МВД и Кремле.

Навальный вернулся в Россию 17 января и был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Генпрокурор РФ считает, что есть основания назвать оппозиционера лицом, совершившим преступление.

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Комментарии (2)

local_
А чего опасаются то? Государственные СМИ говорят о том,что у Навального нет широкой поддержки. Ну значит соберется 150-200 человек,которых быстро захомутают.Это же не концерт Басты.
FontankaReader
Что значит "свалят"? Это просто факт - публичное мероприятие способствует распространению короны. Есть там политика или нет...
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