«Всё, на ФБК свалят распространение коронавируса». Роспотребнадзор напомнил о недопустимости массовых собраний из-за COVID-19

Фонд борьбы с коррупцией получил предостережение от руководителя Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой. Она напомнила о режиме повышенной готовности из-за коронавируса и крупных штрафах за его нарушение. Об этом 22 января сообщил в своём Telegram адвокат ФБК Иван Жданов.

В документе, отправленном в адрес фонда, надзорное ведомство, исходя из информации в соцсетях о том, что «планируется проведение массовой несанкционированной акции в поддержку А. А. Навального», напомнило об опасности коронавирусной инфекции и призвало отменить планы.

«Вышеуказанная акция <...> может привести к осложнению эпидемиологической ситуации в городе Москве и возобновлению введения ограничительных мероприятий, так как при её проведении невозможно будет обеспечить соблюдение гражданами при длительном пребывании профилактических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдения социальной дистанции», — говорится в документе, направленном в адрес ФБК. В случае подтверждённых случаев заражения во время демонстрации Роспотребнадзор грозит уголовным делом (после обращения в МВД).



Главный санитарный врач Москвы также привела несколько пунктов статьи 6.3 КоАП РФ, за нарушение которых организациям грозят штрафы до миллиона рублей и временная приостановка деятельности.



«Предлагаю НО "Фонд борьбы с коррупцией" не проводить данное массовое мероприятие <...>, не подвергать здоровье и жизнь людей опасности», — пишет Андреева и просит уведомить об «исполнении настоящего предостережения».

