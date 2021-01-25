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Путин про митинги: Все имеют право выражать точку зрения в рамках закона, но нельзя приводить к раскачке общества

Президент России предостерег от раскачки общества путем несогласованных акций протеста.

«Все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения <...>, но в рамках закона», — заявил 25 января Владимир Путин в ответ на вопрос студентки Казани о «недавних волнениях».

По его словам, всё, что выходит за рамки закона, — опасно и контрпродуктивно. «В истории нашей страны мы сталкивались с ситуациями, когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивал государство и общество, но и те, кто не имел к этому никакого отношения», — рассказал президент.

Он также предостерег от участия в митингах детей. «Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают», — отметил Путин.

Глава государства также призвал правоохранительные органы действовать в рамках закона.

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Комментарии (31)

Paul3390
Является ли требование социальной справедливости и прекращения тотального воровства - таки раскачиванием лодки?
264515451
До свиданья, Володя!
change_it
"В истории нашей страны мы сталкивались с ситуациями, когда ситуация выходила далеко за рамки закона". Да. Например, ситуация с отравлением Навального.
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