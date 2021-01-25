Путин про митинги: Все имеют право выражать точку зрения в рамках закона, но нельзя приводить к раскачке общества

Президент России предостерег от раскачки общества путем несогласованных акций протеста.



«Все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения <...>, но в рамках закона», — заявил 25 января Владимир Путин в ответ на вопрос студентки Казани о «недавних волнениях».

По его словам, всё, что выходит за рамки закона, — опасно и контрпродуктивно. «В истории нашей страны мы сталкивались с ситуациями, когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивал государство и общество, но и те, кто не имел к этому никакого отношения», — рассказал президент.