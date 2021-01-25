Суд арестовал петербуржца, который во время протестов отправил в больницу двух полицейских

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 25 января Октябрьский райсуд заключил 37-летнего Девятого под стражу. В СИЗО его отправили на два месяца, до 23 марта. Мужчине вменяют нападение на сотрудников ДПС. Сам он признал, что во время митинга на Сенатской площади запрыгнул на эвакуатор, а когда один из инспекторов попытался его оттуда снять, ответил ударом. Его сослуживец пострадал, пытаясь догнать драчливого горожанина.

Петербуржец Николай Девятый, которого обвиняют в насилии над полицейскими, определён в изолятор. По версии следствия, от его кулаков во время несанкционированной протестной акции пострадали двоё сотрудников, следивших за порядком.

Девятый просил отпустить его под домашний арест, но не смог убедить суд. Побитые им полицейские вынуждены были обратиться за медпомощью, при этом продолжить службу смог только один.

Николай Девятый — уроженец Котласа Архангельской области, зарегистрирован в квартире тёти, но живёт на улице Даниила Хармса. Там его и нашли в ночь на воскресенье.

Судя по соцсетям, женат, отец 11-летнего мальчика. Местом учёбы называет Речное училище в Котласе и петербургский Политех, который закончил в 2010 году. Глядя на фото того времени, можно сказать, что он пропадал в спортзале. Спорт до сих пор в интересах: от бокса и пауэрлифтинга до футбола и хоккея.

Ездит на шестилетней «Хенде Солярис», на которой регулярно нарушает ПДД на магистралях на севере Петербурга.

Несколько лет назад вместе с женой вёл группу по доставке одежды из Кореи и с Украины, сейчас она заброшена. Работает специалистом по обработке данных в компании, оказывающей услуги в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. В компании пока взяли тайм-аут, чтобы определиться с характеристикой сотрудника.