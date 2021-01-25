FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
74.36р90.41р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниПремия «Фонтанки»Главные новости о COVID-19
24
Печать

Суд арестовал петербуржца, который во время протестов отправил в больницу двух полицейских

Петербуржец Николай Девятый, которого обвиняют в насилии над полицейскими, определён в изолятор. По версии следствия, от его кулаков во время несанкционированной протестной акции пострадали двоё сотрудников, следивших за порядком.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 25 января Октябрьский райсуд заключил 37-летнего Девятого под стражу. В СИЗО его отправили на два месяца, до 23 марта. Мужчине вменяют нападение на сотрудников ДПС. Сам он признал, что во время митинга на Сенатской площади запрыгнул на эвакуатор, а когда один из инспекторов попытался его оттуда снять, ответил ударом. Его сослуживец пострадал, пытаясь догнать драчливого горожанина.

Девятый просил отпустить его под домашний арест, но не смог убедить суд. Побитые им полицейские вынуждены были обратиться за медпомощью, при этом продолжить службу смог только один.

Николай Девятый — уроженец Котласа Архангельской области, зарегистрирован в квартире тёти, но живёт на улице Даниила Хармса. Там его и нашли в ночь на воскресенье.

Судя по соцсетям, женат, отец 11-летнего мальчика. Местом учёбы называет Речное училище в Котласе и петербургский Политех, который закончил в 2010 году. Глядя на фото того времени, можно сказать, что он пропадал в спортзале. Спорт до сих пор в интересах: от бокса и пауэрлифтинга до футбола и хоккея.

Ездит на шестилетней «Хенде Солярис», на которой регулярно нарушает ПДД на магистралях на севере Петербурга.

Несколько лет назад вместе с женой вёл группу по доставке одежды из Кореи и с Украины, сейчас она заброшена. Работает специалистом по обработке данных в компании, оказывающей услуги в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. В компании пока взяли тайм-аут, чтобы определиться с характеристикой сотрудника.

Среди предыдущих мест работы — завод «Магнетрон» и ДЛТ.

23 января в Петербурге, как и в других российских городах, прошла несогласованная акция в поддержку арестованного Алексея Навального. Задержаны более пятисот человек. Девятый в их число не попал - в день акции его не догнали, задержав позднее. Удар, которым мужчина опрокинул на землю инспектора ДПС, попал на видео.

Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

Arkadiy_
Помню в подмосковье вроде, могу ошибаться, да не суть, сын местного депутата ударил сотрудника ДПС в лицо. Разошлись мировым с выплатой пострадавшему 50 тысяч рублей. Наблюдаем...
OldObyvatel
Полицейские не школьники и должны знать, что выполение заведомо преступных приказов наказывается, а отказ от их исполнения не является нарушением служебных обязанностей.
Разгон мирной демонстрации, и даже создание препятствий для нее, является преступлением, нарушением конституционных прав граждан.
Если они это делают, и делают осознанно, значит они мотивированы зарплатой, гарантией того, что им ничего не будет, если ударят ногой беззащитную женщину или изобьют демонстранта.
Вот в этом все и дело.
И пока режим платит им и защищает, они будут совершать преступления, защищая эту преступную власть.
Наше же задача - разъяснять им , что они преступники, защищающие власть воров и убийц.
И в случае кончины этой власти могут оказаться единственными ответчиками за бесчинства, ибо никаких доказательств в свое оправдание они привести не смогут, письменных приказов по силовому подавлению протестов нет.
gencon
Пока мисс хрупкость присуждаем росгвардейцам, получающие "нестерпимую" боль от пластиковых стаканчиков. ДПС на их фоне просто терминаторы. Ждём приз симпатий за травмы от снежков в сторону омона!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний