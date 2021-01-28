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В Петербурге нашли еще одного подозреваемого в насилии по отношению к силовикам на митинге в поддержку Навального

Сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России обнаружили в Петербурге еще одного гражданина, «причастного к применению насилия в отношении правоохранителей» на митинге 23 января. Об этом 28 января сообщили в петербургском главке.

Там уточнили, что в квартире 39-летнего петербуржца сейчас «проводятся следственно-оперативные мероприятия». После этого его планируют доставить в следственные органы. Судя по предоставленному в главке видео, живет подозреваемый на проспекте Маршала Казакова — и не один. Кроме того, слышно, как мужчина отказывается от показаний, ссылаясь на 51-ю статью Конституции.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Ранее ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношения представителя власти) после несанкционированной акции в поддержку Навального. «23 января 2021 года около трех часов дня во время проведения несанкционированной акции у дома 28 по Невскому проспекту неизвестные применили насилие к сотрудникам правоохранительных органов, находившимся при исполнении должностных обязанностей», — кратко изложили фабулу дела в МВД.

Ранее в Петербурге на два месяца был арестован Николай Девятый, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Nafanka
Кот не испугался и всё контролировал... ))) Вот кот и подсказывал про "невиновность" или "невинность"... )))
Antuan Rokanten
Когда человек, у которого проводят обыск, говорит про 51 статью Конституции, кто-то на заднем фоне добавляет про презумпцию невиновности. Вообще-то это разные понятия, если что. Интересно, кто такой "умный"?
DEMOMON
До сорока лет дожил, а ума так и не набрал.
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