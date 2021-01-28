Сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России обнаружили в Петербурге еще одного гражданина, «причастного к применению насилия в отношении правоохранителей» на митинге 23 января. Об этом 28 января сообщили в петербургском главке.



Там уточнили, что в квартире 39-летнего петербуржца сейчас «проводятся следственно-оперативные мероприятия». После этого его планируют доставить в следственные органы. Судя по предоставленному в главке видео, живет подозреваемый на проспекте Маршала Казакова — и не один. Кроме того, слышно, как мужчина отказывается от показаний, ссылаясь на 51-ю статью Конституции.

