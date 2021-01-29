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Главу петербургского штаба Навального за сутки до освобождения арестовали еще раз

За участие в митинге суд в Петербурге повторно наказал главу штаба Навального Ирину Фатьянову. Ей сидеть еще 10 суток.

О решении судьи Дзержинского районного суда стало известно ночью 29 января, передает местный штаб политика. Заседание заняло больше пяти часов и закончилось арестом на 10 суток по статье об организации несогласованного митинга.

Ранее суд арестовал Фатьянову на шесть суток, она должна была выйти из спецприемника 29-го числа.

Фатьянову и других протестующих массово задерживали на несогласованной протестной акции 23 января. После митинга было возбуждено несколько десятков уголовных дел. Оппозиция планирует новые акции, в Петербурге уже готовятся.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Савва Морозов
опять все запевалы отсидятся, а школота отхватит. даже никакие запевалы "оппы-системники" не выходят - лишь подпевают.
Сергей Федоров
Беззаконие полное.
Петр Петров
Беснуется в России правосудие!!!! гарант конституции об обязанностях своих позабыл
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