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В центре Петербурга вновь появились главные признаки готовящегося протеста — ограждения

Ограждения, пока ещё не расставленные, начали вновь появляться в центре Петербурга на фоне заявлений оппозиции о возможных продолжениях протестных акций. Металлические конструкции снял вечером 28 января читатель «Фонтанки».

автор фото Илья Трусов / «Фонтанка.ру»
автор фото Илья Трусов / «Фонтанка.ру»
автор фото Илья Трусов / «Фонтанка.ру»
автор фото Илья Трусов / «Фонтанка.ру»

По словам очевидца, первую «пачку» заграждений он увидел на углу Невского и Литейного проспектов. Кроме того, чуть подальше такие же расставляют у ТРЦ «Галерея».

На прошлой акции в поддержку Алексея Навального стихийный забор появился у Гостиного двора и вдоль Невского проспекта.

23 января в Петербурге, как и в других российских городах, прошла несогласованная акция в поддержку арестованного Алексея Навального. Задержаны более 500 человек. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

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Комментарии (8)

Memory17
Теперь я понял, почему у меня плата за капремонт выросла в янв. на 30%, это на ремонт дворца с плесенью.
OdinokiyDupri
Не бояться, что на металл сдадут, вывезут ночью.
265040341
..... сомнительно, что вообще кто-то выйдет, в этот раз .... ну разве что немного упоротых адептов и профессиональных протестантов. Так что Навальному енд компани предстоит уныние и разочарование, в то время как западные политики на этом будут решать свои вопросы.
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