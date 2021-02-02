Вечером 2 февраля у Гостиного двора в Петербурге задержали девушку и молодого человека, последний развернул белый лист ватмана без надписи, передает корреспондент «Фонтанки». Позднее был задержан еще один человек. На вопрос: «За что?», правоохранители ответили: «Мы его не задерживаем, а отводим погреться».



Сотрудники полиции предупредили, что органами исполнительной власти никаких публичных мероприятий в данном месте согласовано не было. Ограждения в этом месте, а также на прилегающих к Невскому проспекту территориях, начали выставлять еще утром.