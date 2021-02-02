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В Петербурге у Гостиного начались первые задержания. Молодой человек вышел с пустым плакатом

Вечером 2 февраля у Гостиного двора в Петербурге задержали девушку и молодого человека, последний развернул белый лист ватмана без надписи, передает корреспондент «Фонтанки». Позднее был задержан еще один человек. На вопрос: «За что?», правоохранители ответили: «Мы его не задерживаем, а отводим погреться».

Сотрудники полиции предупредили, что органами исполнительной власти никаких публичных мероприятий в данном месте согласовано не было. Ограждения в этом месте, а также на прилегающих к Невскому проспекту территориях, начали выставлять еще утром.

Ранее после оглашения решения Московского суда о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, штаб оппозиционера призвал сторонников выходить на Манежную площадь в Москве, куда уже стянулись силы ОМОНа и полиции, и начались первые задержания.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Ранее Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Заседание Симоновского районного суда Москвы по делу Навального проходило в «выездном формате». Подъезды к Мосгорсуду были перекрыты. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.

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Комментарии (16)

kusto
«отводим погреться» - эта норма в каком-то новом УПК появилась? А можно сам кодекс посмотреть?
265048588
Ну это так, опять школота развлекается.
zzz34
Навальнята против путинят
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