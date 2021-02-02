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В Москве на Манежной площади «парад» в честь Навального

После приговора оппозиционеру Алексею Навальному на Манежную площадь в Москве вечером 2 февраля стягивают силы полиции и ОМОНа. «Фонтанка» показывает, что происходит на месте событий.

После того, как Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, штаб призвал людей выходить на Манежную площадь. С учетом домашнего ареста оппозиционеру предстоит отбыть срок 2 года и 8 месяцев. Защита уже объявила, что намерена обжаловать решение.

На площадь начали прибывать силы полиции и ОМОНа, расположенная рядом станция метро «Охотный ряд» была закрыта на выход.

В Петербурге на Невском проспекте и подходах к главной магистрали города, ограждения начали выставлять еще утром. Вечером на Дворцовой площади появилась рота ОМОНа.

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Комментарии (8)

Редиска Здесь
Сколько же людей нужно Путину, чтобы защититься от "малоизвестного блоггера"...
nuga
Где барабаны пионеров,навальнятам подойдут под их серийное шествие. Могут до Сибири проводить с барабанным боем.
Петр Петров
путин трус
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