После приговора оппозиционеру Алексею Навальному на Манежную площадь в Москве вечером 2 февраля стягивают силы полиции и ОМОНа. «Фонтанка» показывает, что происходит на месте событий.



После того, как Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, штаб призвал людей выходить на Манежную площадь. С учетом домашнего ареста оппозиционеру предстоит отбыть срок 2 года и 8 месяцев. Защита уже объявила, что намерена обжаловать решение.