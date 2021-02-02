По данным фотокорреспондента «Фонтанки», около 18 часов она начала передвигаться в сторону Невского проспекта. По всему периметру главной магистрали Петербурга стоят группы силовиков в касках и со щитами.

На Дворцовой площади выстроилась рота ОМОНа. Об этом «Фонтанке» сообщали очевидцы вечером 2 февраля.

Как ранее писала «Фонтанка», с утра и до обеда на обочинах Невского все прибавлялось машин с символикой полиции, автозаков и пустых автобусов.



Усиление, скорее всего, связано с тем, что в Москве проходит заседание по ходатайству ФСИН об изменении условного наказания политику и блогеру Алексею Навальному на реальный срок из-за нарушения испытательного срока.

