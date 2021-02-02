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На Дворцовой маневрирует рота ОМОНа. До решения по «делу Навального» остался час

На Дворцовой площади выстроилась рота ОМОНа. Об этом «Фонтанке» сообщали очевидцы вечером 2 февраля.

По данным фотокорреспондента «Фонтанки», около 18 часов она начала передвигаться в сторону Невского проспекта. По всему периметру главной магистрали Петербурга стоят группы силовиков в касках и со щитами.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Как ранее писала «Фонтанка», с утра и до обеда на обочинах Невского все прибавлялось машин с символикой полиции, автозаков и пустых автобусов.

Усиление, скорее всего, связано с тем, что в Москве проходит заседание по ходатайству ФСИН об изменении условного наказания политику и блогеру Алексею Навальному на реальный срок из-за нарушения испытательного срока.

Оглашение решения, как сообщают СМИ, ожидается в 20:00.

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Комментарии (32)

avtech
эти запотевшие забрала на стройки бы отправить
any_5e4cfc41eb9fb
Космонавты - звучит гордо. Здесь не то, это роботы
dragvs
Личная наци-гвардия Путина...
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