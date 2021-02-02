Обочины Невского проспекта и прилегающих улиц от площади Восстания до Адмиралтейства к обеду 2 февраля стали парковкой для автомобилей с символикой полиции, а также пустых автобусов и снегоуборочной техники.
Об этом «Фонтанке» сообщают читатели, и в этом убедился фотокорреспондент нашего издания.
По его словам, решетками закрыты спуски к воде на реке Мойке и Фонтанке.
На Дворцовой площади стоят с десяток автобусов и автозаков Росгвардии.
Родители, как видно из социальных сетей, спешно забирают детей из школ и садов, расположенных рядом с Невским проспектом.
О том, что с утра к центру города силовики стягивают технику, «Фонтанка» писала и показывала.