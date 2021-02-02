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Решение все ближе, техники все больше. Как выглядит центр Петербурга перед оглашением по «делу Навального»

Обочины Невского проспекта и прилегающих улиц от площади Восстания до Адмиралтейства к обеду 2 февраля стали парковкой для автомобилей с символикой полиции, а также пустых автобусов и снегоуборочной техники.

Об этом «Фонтанке» сообщают читатели, и в этом убедился фотокорреспондент нашего издания.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

По его словам, решетками закрыты спуски к воде на реке Мойке и Фонтанке.

На Дворцовой площади стоят с десяток автобусов и автозаков Росгвардии.

Родители, как видно из социальных сетей, спешно забирают детей из школ и садов, расположенных рядом с Невским проспектом.

О том, что с утра к центру города силовики стягивают технику, «Фонтанка» писала и показывала.

Отметим, что сегодня в Мосгорсуде проходит суд по ходатайству ФСИН о замене условного наказания по делу «ИВ Роше» Алексею Навальныму на реальный срок. Меры безопасности у здания суда усилены: стянуты значительные силы ОМОН Росгвардии, а также 2-го оперативного полка, который предназначен для пресечения массовых беспорядков. Доступ в здание ограничен.

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Комментарии (23)

Савва Морозов
всё хомячьё в тырнетах будет - хлебало не казённое, чтобы отхватить, а упоротые штабисты, да скучающие бабки - вот движущая сила )))))
UserField
Им в страшных снах снится кучка школьников-тиктокеров. Вот только почему для разгона кучки школьников столько спецтехники, боевиков-карателей и дубинок?
***_555
Некий блогер властям не интересен
Некий блогер властям не интересен
Некий блогер властям не интересен
оммм
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