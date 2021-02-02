Обочины Невского проспекта и прилегающих улиц от площади Восстания до Адмиралтейства к обеду 2 февраля стали парковкой для автомобилей с символикой полиции, а также пустых автобусов и снегоуборочной техники.



Об этом «Фонтанке» сообщают читатели, и в этом убедился фотокорреспондент нашего издания.