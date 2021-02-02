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Центр Петербурга к чему-то готовят. На Невском и у Марсова силовики, автобусы и ограждения

Активность правоохранительных органов утром 2 февраля замечена в центре Петербурга.

Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», с раннего утра на Невском проспекте у Гостиного двора стояли четыре машины с мигалками в разных местах, рабочие двигали ограждения. К 9 утра на месте полиция и автобусы.

Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

У Марсова поля тоже разместились автобусы и пара машин полиции.

31 января в городах России прошли несогласованные акции протеста. О том, как всё было в Петербурге, читайте в материале «Фонтанки». После митинга составлено более 1,5 тысячи протоколов, за сутки районные суды рассмотрели 192 материала. Процент оправданий — 1,5.



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Комментарии (3)

Алекс Бек
Господа комментаторы хватить нести ахинею.
Cashmare
собрались паковать всех, идущих на работу?
shipland1
Значит есть указание Навального закрыть, боятся что народ вывалит на улицу.
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