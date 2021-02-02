«С упорством маньяка наше государство требует меня посадить». Навальный произнес речь в Мосгорсуде

Оппозиционер Алексей Навальный произнес речь в ходе заседания Симоновского районного суда Москвы, который рассматривает ходатайство о замене ему условного наказания по делу «Ив Роше» на реальное. В ней он вспомнил про бункер, ЕСПЧ и отравление.

«Суть-то дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я был уже признан невиновным, и по делу, которое уже признано сфабрикованным, — напомнил Навальный. — Это не мое мнение. Если мы откроем любой учебник уголовного права — я надеюсь, ваша честь, что вы это сделали пару раз в жизни, — мы увидим, что ЕСПЧ является частью судебной системы России в том числе, коль уж Россия является членом Совета Европы, и эти решения обязательны».



По словам Навального, Россия даже выплатила ему компенсацию после решения ЕСПЧ. «Несмотря на это, мой брат 3,5 года отсидел в тюрьме по этому делу, которое было признано сфабрикованным решением суда, — подчеркнул он. — Я год отсидел под домашним арестом. Когда мой срок испытательный заканчивался, меня за неделю до этого арестовали, привезли к вам в Симоновский суд и без защиты, всучив какого-то адвоката по назначению, продлили мне еще на год... В 2014 году меня осудили, дали мне 3,5 года, дали испытательный срок. А сейчас 2021 год, а меня все равно продолжают судить по этому делу. Меня уже и невиновным признали, и состава преступления в этом деле нет, но все равно с упорством маньяка наше государство требует меня посадить по этому делу».

Навальный считает, что причина его преследования — «ненависть и страх одного человека, живущего в бункере». По словам оппозиционера, он нанес огромную обиду тем, что выжил после отравления благодаря пилотам самолета, на котором он летел, и врачам, а также тем, что после этого не спрятался в бункере и участвовал в расследовании покушения на самого себя. «Нет никаких рейтингов, нет никакой огромной поддержки, ничего этого нет, потому что выяснилось: для того, чтобы совладать с политическим оппонентом, в которого нет ни телевидения, ни политической партии, нужно просто попытаться убить его химическим оружием», — заявил Навальный.



Давление на себя оппозиционер считает акцией устрашения. «Одного сажаем, чтобы испугать миллионы, — пояснил он. — Главное, что я хочу сказать. Этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же не демонстрация силы, Росгвардия, вот эта клетка — это демонстрация слабости... Вы не посадите всю страну».

«Самая хорошая вещь — это те самые люди, которые не боятся, не смотрят в стол и которые никогда не отдадут нашу страну кучке продажных чиновников, которые решили обменять нашу родину на свои дворцы, виноградники и аквадискотеки», — закончил Навальный.

Федеральная служба исполнения наказаний в середине января подала ходатайство в суд о замене условного срока на реальный. Глава Управления ФСИН Елена Коробкова пояснила, что оппозиционер «систематически» нарушал условия испытательного срока. В ведомстве «с пониманием» относились к тому, что оппозиционер находился на лечении в Берлине после его возможного отравления, поэтому вызовы в инспекцию не осуществлялись. Генпрокурор России Игорь Краснов считает, что есть основания назвать Навального лицом, совершившим преступление.

