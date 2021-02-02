FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -6
75.51р91.54р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
88
Печать

«С упорством маньяка наше государство требует меня посадить». Навальный произнес речь в Мосгорсуде

Оппозиционер Алексей Навальный произнес речь в ходе заседания Симоновского районного суда Москвы, который рассматривает ходатайство о замене ему условного наказания по делу «Ив Роше» на реальное. В ней он вспомнил про бункер, ЕСПЧ и отравление.

«Суть-то дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я был уже признан невиновным, и по делу, которое уже признано сфабрикованным, — напомнил Навальный. — Это не мое мнение. Если мы откроем любой учебник уголовного права — я надеюсь, ваша честь, что вы это сделали пару раз в жизни, — мы увидим, что ЕСПЧ является частью судебной системы России в том числе, коль уж Россия является членом Совета Европы, и эти решения обязательны».

По словам Навального, Россия даже выплатила ему компенсацию после решения ЕСПЧ. «Несмотря на это, мой брат 3,5 года отсидел в тюрьме по этому делу, которое было признано сфабрикованным решением суда, — подчеркнул он. — Я год отсидел под домашним арестом. Когда мой срок испытательный заканчивался, меня за неделю до этого арестовали, привезли к вам в Симоновский суд и без защиты, всучив какого-то адвоката по назначению, продлили мне еще на год... В 2014 году меня осудили, дали мне 3,5 года, дали испытательный срок. А сейчас 2021 год, а меня все равно продолжают судить по этому делу. Меня уже и невиновным признали, и состава преступления в этом деле нет, но все равно с упорством маньяка наше государство требует меня посадить по этому делу».

Навальный считает, что причина его преследования — «ненависть и страх одного человека, живущего в бункере». По словам оппозиционера, он нанес огромную обиду тем, что выжил после отравления благодаря пилотам самолета, на котором он летел, и врачам, а также тем, что после этого не спрятался в бункере и участвовал в расследовании покушения на самого себя. «Нет никаких рейтингов, нет никакой огромной поддержки, ничего этого нет, потому что выяснилось: для того, чтобы совладать с политическим оппонентом, в которого нет ни телевидения, ни политической партии, нужно просто попытаться убить его химическим оружием», — заявил Навальный.

Давление на себя оппозиционер считает акцией устрашения. «Одного сажаем, чтобы испугать миллионы, — пояснил он. — Главное, что я хочу сказать. Этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же не демонстрация силы, Росгвардия, вот эта клетка — это демонстрация слабости... Вы не посадите всю страну».

«Самая хорошая вещь — это те самые люди, которые не боятся, не смотрят в стол и которые никогда не отдадут нашу страну кучке продажных чиновников, которые решили обменять нашу родину на свои дворцы, виноградники и аквадискотеки», — закончил Навальный.

Федеральная служба исполнения наказаний в середине января подала ходатайство в суд о замене условного срока на реальный. Глава Управления ФСИН Елена Коробкова пояснила, что оппозиционер «систематически» нарушал условия испытательного срока. В ведомстве «с пониманием» относились к тому, что оппозиционер находился на лечении в Берлине после его возможного отравления, поэтому вызовы в инспекцию не осуществлялись. Генпрокурор России Игорь Краснов считает, что есть основания назвать Навального лицом, совершившим преступление.

Дело против Алексея и Олега Навальных возбудили в 2012 году по заявлению гендиректора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру. Как считает следствие, Олег Навальный убедил «Почту России», в которой занимал руководящую должность, заключить заведомо невыгодный договор о перевозке. В 2014 году его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Его брат Алексей был осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше».

В конце августа 2020 года Навальному стало плохо в самолете на рейсе в Москву из Томска. Самолет экстренно сел в Омске, политик оказался в местной больнице. Врачи больницы, которые констатировали, что пациент впал в кому, сделали вывод о проблемах с обменом веществ, после чего семья перевезла политика в Берлин. Через некоторое время политик пришел в себя, европейские сделали заявление о том, что политик был отравлен. После этого Навальный опубликовал расследование о группе химиков — сотрудников ФСБ, которые следовали за ним по всей стране в поездках, и даже поговорил под запись с одним из предполагаемых отравителей. По возвращении в страну Навального задержали на 30 суток из-за того, что он как условно осужденный не отметился у инспектора. На следующий день было опубликовано расследование о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту Путину. Часть интерьера, указанного в плане, стала мемом, обозначающим крайнюю степень роскоши — например аквадискотека.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (88)

sdpolx
Ф, а слабо так же подробно изложить речь стороны обвинения? Ведь по-хорошему, журналистам надо отражать позиции всех сторон, нет?
Савва Морозов
Навального завели в зал.
Ифка
та отпустили бы дядьку. кому он нужен
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний