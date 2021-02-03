В Петербурге начались суды над задержанными на третьей акции в поддержку Навального. Их штрафуют

Кировский районный суд Петербурга вынес первые решения по делам задержанных на акции, вспыхнувшей после того, как оппозиционеру Алексею Навальному дали реальный срок. Теснить арестантов участники третьего протеста пока не будут.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, 3 февраля через Кировский райсуд прошли пятеро задержанных накануне. Все вышли виновными в административном правонарушении и со штрафами по части 1 статьи 20.2.2 КоАП.
«Аналогичные материалы зарегистрированы уже в Колпинском, Московском и Фрунзенском районных судах», — добавляют в пресс-службе.
По данным «ОВД-Инфо», во время несанкционированной акции в поддержку Навального 2 февраля в отделах полиции оказались 246 человек. Часть из них оставили оставили ночевать, но с доставкой в суд решили не торопиться. В телеграм-каналах активистов сообщают, что в среду задержанных отпустили из 5-го, 64-го и 78-го отделов под обязательство о явке в суд. Отмечается, что в 5-м отделе при этом были максимально корректны.
После второй акции 31 января составлено более 1,5 тыс. протоколов. Суды, по данным на 2 февраля, рассмотрели примерно треть, но единственный в городе спецприёмник уже на этом этапе исчерпал свои возможности. Наказанных административным арестом повезли в Гатчину, некоторых пристроили по изоляторам временного содержания, кому-то приходится коротать назначенные сутки в отделах полиции.