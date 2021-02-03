В Петербурге начались суды над задержанными на третьей акции в поддержку Навального. Их штрафуют

Кировский районный суд Петербурга вынес первые решения по делам задержанных на акции, вспыхнувшей после того, как оппозиционеру Алексею Навальному дали реальный срок. Теснить арестантов участники третьего протеста пока не будут.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, 3 февраля через Кировский райсуд прошли пятеро задержанных накануне. Все вышли виновными в административном правонарушении и со штрафами по части 1 статьи 20.2.2 КоАП.

«Аналогичные материалы зарегистрированы уже в Колпинском, Московском и Фрунзенском районных судах», — добавляют в пресс-службе.