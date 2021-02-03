К уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову поступило уже более 40 жалоб на нарушения прав участников массовой акции 31 января в центре города, а также освещавших её журналистов. Заявители жалуются на необоснованное применение физической силы и спецсредств, на воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции. По всем обращениям проводятся проверки, сообщает 3 февраля пресс-служба омбудсмена.

К петербургскому омбудсмену продолжают поступать обращения о нарушении прав задержанных и арестованных участников массовой акции 31 января.

По данным СМИ, Шишлов предложил дать отсрочку арестованным участникам несанкционированных акций протеста.

«Исполнение принимаемых в таком большом количестве решений об административном аресте физически не может быть обеспечено без нарушения гарантированных законодательством прав арестованных. Александр Шишлов предложил в качестве неотложной меры защиты законных прав арестованных применять отсрочку исполнения постановлений о назначении ареста», — цитирует пресс-службу омбудсмена «КП».

В несанкционированной акции 31 января в Петербурге, по данным уполномоченного, принимали участие не менее 7 тысяч человек, были задержаны, по подсчётам «ОВД-Инфо», более 1,1 тысячи человек.

Во время несанкционированной акции за Навального 2 февраля в Петербурге были задержаны, по информации «ОВД-Инфо», 246 человек, в Москве — 1116, в целом по России — 1377.