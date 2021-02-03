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«ОВД-Инфо»: В Петербурге на акции задержаны 246 человек. Омбудсмен ведёт проверки

К петербургскому омбудсмену продолжают поступать обращения о нарушении прав задержанных и арестованных участников массовой акции 31 января.

К уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову поступило уже более 40 жалоб на нарушения прав участников массовой акции 31 января в центре города, а также освещавших её журналистов. Заявители жалуются на необоснованное применение физической силы и спецсредств, на воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, на необоснованные задержания людей, не участвовавших в акции. По всем обращениям проводятся проверки, сообщает 3 февраля пресс-служба омбудсмена.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По данным СМИ, Шишлов предложил дать отсрочку арестованным участникам несанкционированных акций протеста.

«Исполнение принимаемых в таком большом количестве решений об административном аресте физически не может быть обеспечено без нарушения гарантированных законодательством прав арестованных. Александр Шишлов предложил в качестве неотложной меры защиты законных прав арестованных применять отсрочку исполнения постановлений о назначении ареста», — цитирует пресс-службу омбудсмена «КП».

В несанкционированной акции 31 января в Петербурге, по данным уполномоченного, принимали участие не менее 7 тысяч человек, были задержаны, по подсчётам «ОВД-Инфо», более 1,1 тысячи человек.

Во время несанкционированной акции за Навального 2 февраля в Петербурге были задержаны, по информации «ОВД-Инфо», 246 человек, в Москве — 1116, в целом по России — 1377.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» вела текстовую трансляцию акций в своём телеграм-канале.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.

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Комментарии (10)

Modest_5e4ce41f7533b
Тетку с собачками за что? Привлекла щенков к участию в протестах?
тат2007amg
Хорош омбудсмен - дать отсрочку от ареста...Очень похоже, что скоро все люди на свободе будут считаться под отсрочкой, типа "нет здоровых людей - есть недообследованные", " был бы человек.." и т.д. и т.п.
dimas062
Я так понимаю что в ближайшее дни сильных протестов не будет - самых активных переловили.
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