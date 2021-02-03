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Иностранные политики негодуют по поводу приговора Навальному. Макрон даже перешёл на русский

Иностранные политики высказываются по поводу приговора, вынесенного 2 февраля Алексею Навальному.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своём twitter написал на русском языке: «Приговор Алексею @Navalny недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter отметил, что решение Навального вернуться в Россию «после отравления было действительно смелым и бескорыстным поступком». «Алексей Навальный должен быть немедленно освобождён», — заявил политик.

«Канада решительно осуждает лишение свободы Алексея Навального. Мы призываем к его немедленному освобождению, а также освобождению мирных протестующих и журналистов, которые были задержаны в последние недели. Система правосудия никогда не должна использоваться в политических целях», — пишет в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Главы МИД G7 и высокий представитель ЕС на прошлой неделе призвали российские власти освободить Навального, назвали его арест «политически мотивированным». Также они заявили, что обеспокоены задержанием «тысяч мирных демонстрантов и журналистов» 23 января. МИД России расценил заявление как «грубое вмешательство во внутренние дела».

Правительство Японии солидарно с позицией глав МИД стран G7. «Правительство Японии, согласно заявлению министров иностранных дел стран «семерки», которое было принято на прошлой неделе, критикует задержание Навального Россией по политическим причинам и требует его освобождения без каких-либо условий. Также мы испытываем глубокое беспокойство в связи с задержаниями участников и журналистов на проходивших в России с прошлой недели мирных акциях протеста и настаиваем на их освобождении», — заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. Его слова цитирует РИА Новости 3 февраля.

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.

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Комментарии (24)

mynine
Давно бы пора понять нашим гэбистам что соблюдение элементарных прав человека не являются внутренним делом никакой страны.

Господа путинисты, вам не странно что к вашему мифическому западу добавилась еще и восточная Япония. )) А еще они все вместе думают что трижды три девять. Сговорились, не иначе ))
Igor_VS
жаль Вову. Нажил себе такой геморрой в виде Макрона, Меркель,Бадена и др. Эти же не отцепятся. Замучают санкциями. Не только вову.
Zdobsi
Ну раньше ж проще был вариант-лишали гражданства и высылали. Теперь вроде как нельзя. Поэтому так происходит. Бешеный принтер сейчас придумает, как быть.
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