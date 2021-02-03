Иностранные политики негодуют по поводу приговора Навальному. Макрон даже перешёл на русский

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter отметил, что решение Навального вернуться в Россию «после отравления было действительно смелым и бескорыстным поступком». «Алексей Навальный должен быть немедленно освобождён», — заявил политик.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своём twitter написал на русском языке: «Приговор Алексею @Navalny недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения».

«Канада решительно осуждает лишение свободы Алексея Навального. Мы призываем к его немедленному освобождению, а также освобождению мирных протестующих и журналистов, которые были задержаны в последние недели. Система правосудия никогда не должна использоваться в политических целях», — пишет в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Главы МИД G7 и высокий представитель ЕС на прошлой неделе призвали российские власти освободить Навального, назвали его арест «политически мотивированным». Также они заявили, что обеспокоены задержанием «тысяч мирных демонстрантов и журналистов» 23 января. МИД России расценил заявление как «грубое вмешательство во внутренние дела».

Правительство Японии солидарно с позицией глав МИД стран G7. «Правительство Японии, согласно заявлению министров иностранных дел стран «семерки», которое было принято на прошлой неделе, критикует задержание Навального Россией по политическим причинам и требует его освобождения без каких-либо условий. Также мы испытываем глубокое беспокойство в связи с задержаниями участников и журналистов на проходивших в России с прошлой недели мирных акциях протеста и настаиваем на их освобождении», — заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. Его слова цитирует РИА Новости 3 февраля.