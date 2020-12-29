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Бывший схиигумен Сергий встретит Рождество в изоляторе. Суд не отпустил его в монастырь

Фото: пресс-служба Басманного суда

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему схиигумену Сергию, известному в миру как Николай Романов. С последователями его разлучили на два месяца.

пресс-служба Басманного суда

Как сообщили в пресс-службе суда 29 декабря, ходатайство следствия об аресте Романова удовлетворено. Отлучённого от церкви схиигумена заключили под стражу до 28 февраля. Ему вменяют склонение к самоубийству, а также, по словам его адвоката Светланы Герасимовой, нарушение права на свободу совести и самоуправство. Зампредседателя комитета по международным делам Наталья Поклонская, чьим духовным наставником, как предполагается, был Сергий, заявила, что раз силовые ведомства приняли решение, значит, есть основания.

Отца Сергия задержали накануне ночью. В Среднеуральский женский монастырь с обысками нагрянули силовики, последователи опального монаха показывали штурм в соцсетях. Часть сторонников криками «Отец Сергий, мы с тобой!» поддерживала его у здания суда.

Фото: пресс-служба Басманного суда

Проблемы у бывшего схиигумена начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. В конце июня его люди напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала делать сюжет о физических истязаниях послушников. Отец Сергий был оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в Интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним остаются его сторонники, которых в августе отлучили от церкви за предательство. Через месяц аналогичная участь постигла отца Сергия.

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Комментарии (4)

Peshekhod
Что-то как-то слабо пасомые обитель свою защищали. Вон в 17 веке Соловецкий монастырь 8 лет был в осаде никониан. И еще бы дольше монахи сидели, да нашелся перебежчик, указал стрельцам, как проникнуть за стены.
kоt-obormot
ржачно, и ржачно лишь по тому - что этот попик может поднять на ноги значительно большую паству, чем тот же навальный. Рискует недоЧеКист на самом деле.
michailPotapov
очередное дно пробито
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