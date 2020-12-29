Басманный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему схиигумену Сергию, известному в миру как Николай Романов. С последователями его разлучили на два месяца.
пресс-служба Басманного суда
Как сообщили в пресс-службе суда 29 декабря, ходатайство следствия об аресте Романова удовлетворено. Отлучённого от церкви схиигумена заключили под стражу до 28 февраля. Ему вменяют склонение к самоубийству, а также, по словам его адвоката Светланы Герасимовой, нарушение права на свободу совести и самоуправство. Зампредседателя комитета по международным делам Наталья Поклонская, чьим духовным наставником, как предполагается, был Сергий, заявила, что раз силовые ведомства приняли решение, значит, есть основания.
Отца Сергия задержали накануне ночью. В Среднеуральский женский монастырь с обысками нагрянули силовики, последователи опального монаха показывали штурм в соцсетях. Часть сторонников криками «Отец Сергий, мы с тобой!» поддерживала его у здания суда.