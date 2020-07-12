Схиигумен Сергий потребовал у Путина и патриарха Кирилла передать ему полномочия. Иначе — ласточки над Кремлем и полномасштабная духовная война

Лишенный церковным судом сана схиигумен Сергий записал обращение, в котором попросил у Путина на три дня передать ему президентские полномочия. По его мнению, глава государства привел страну к открытому богоборчеству.

Обращение 12 июля опубликовано на YouTube-канале его представителя, Всеволода Могучева. В кадре отец Сергий стоит между трех берез, обращение читает с листа, порой запинается и путается в словах и интонациях. Начал он с сути, то есть предложения на три дня передать ему президентские полномочия. «Я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах многонациональной России», — похвастался «арсеналом» отстраненный священнослужитель.

Он отметил, что гарантия будущего — в руках президента и его ближних. «В противном случае, я объявляю вам лично и богоотступнику патриарху Кириллу Гундяеву <...> предварительно полномасштабную духовную войну. Будьте внимательны, ни крови, ни майданов, ни революций не будет», — предупредил Сергий. Следом он сообщил, что «20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией» и продолжил мысль тем, что и Путин, и патриарх Кирилл Гундяев (к нему он обращался в обязательном порядке называя фамилию), и все «скрытые враги России» привели страну «к открытому богоборчеству, закрытию храмов, человеконенавистничеству и свою плоть поставили выше вечной жизни». «Россия вне вас, и вы вне России», — добавил Сергий.

Фото: скриншот с Youtube.com (Всеволод Могучев)

По его мнению, на святого духа идет открытая хула, и все это приводит к нищете русского народа. «Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким, и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым», — заключил схиигумен.



Он упомянул, что на исповедь к нему приходят десятки тысяч пенсионеров, «ваших отцов и матерей», у которых пенсии существенно меньше, чем в Прибалтике или Швейцарии, хотя эти страны такими богатствами, как Россия, не обладают. «И вода по счетчикам, за деньги», — видимо, о наболевшем говорил священник. «Товарищ Путин, товарищ Гундяев и ваши все приближенные, у вас родители были, у вас родители есть? Какой вам суд надо? Куда вы ведете русский народ? Еще раз повторю, сдайте свои полномочия, вы деморализованы и беспомощны перед гневом Божьим за ваши безнравственные, богохульные бесчинства. Жду вашего решения и жду вас на переговоры», — все же оставил место для диалога схиигумен. Затем он предупредил прихожан, что идет вторая волна «в очередной раз придуманной заразы», за которой последует «ад, вакцинация, чипизация» (высказывание о «придуманности» и «чипизации» не соответствует действительности. — Прим. Ред.). Он призвал людей одуматься, сообщил, что у него врагов нет, а у страны он один — и это грех.

«Хабаровск — вам первая ласточка, а ласточки по всей России живут и даже летают над Кремлем», — снова перешел к предупредительному тону схиигумен, перекрестился и закончил запись. На прошлой неделе церковный суд лишил схиигумена сана именно из-за его роликов в YouTube, проповеди с критикой в адрес церкви были сочтены недостойными звания священнослужителя. Решение не вступит в силу, пока его не подпишет патриарх. Схиигумен также был оштрафован на 90 тысяч рублей за нарушение административного кодекса, а именно распространение в интернете фейков о коронавирусе.