«Если силовые ведомства приняли решение, значит, есть основания». Поклонская прокомментировала задержание отца Сергия

По ее словам, проповеди отлученного от церкви схимонаха Сергия (Романова) на YouTube — это «страшно и очень опасно». Депутат заявила, что ей жаль «людей, которым морочат голову».

«Если силовые ведомства приняли данные меры и приняли решение о задержании, значит, на то есть основания. Я уверена, что следствие, прокуратура, суд разберутся», — сообщила 29 декабря Наталья Поклонская в комментарии изданию «Подъем».

«Этот год очень сложный, ещё и вот такие проповеди — они [проповеди] ещё больше вводят в депресняк», — подчеркнула Поклонская.



Накануне отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия задержали для дачи показаний. Его подозревают в склонении к самоубийству.



Сергия называли духовником известных в России личностей. Например, депутата Госдумы Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка.



Проблемы у бывшего схиигумена начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. В конце июня его люди напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала делать сюжет о физических истязаниях послушников. Отец Сергий был оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в Интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у президента России Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним остаются его сторонники, которых в августе отлучили от церкви за предательство. Через месяц аналогичная участь постигла отца Сергия.

