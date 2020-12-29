В отношении отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), который в ночь на 29 декабря был задержан для дачи показаний, возбуждено уголовное дело.

ТАСС цитирует источник в правоохранительных органах: «На Романова возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению самоубийства». За такое преступление предусмотрено до 4 лет лишения свободы.

Причиной задержания Романова стал видеоролик проповеди в YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников «умереть за Россию», передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Видео просил проверить свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков. Адвокат Романова Светлана Герасимова рассказала «Коммерсанту», что его подозревают в склонении к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетнего (часть 3 статьи 110.1 УК РФ).