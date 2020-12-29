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Бывшего схимонаха Сергия подозревают в склонении к самоубийству. Его сподвижники сообщают о пострадавших при штурме

Фото: Дмитрий Емельянов / Е1.RU

В отношении отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), который в ночь на 29 декабря был задержан для дачи показаний, возбуждено уголовное дело.

ТАСС цитирует источник в правоохранительных органах: «На Романова возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению самоубийства». За такое преступление предусмотрено до 4 лет лишения свободы.

Причиной задержания Романова стал видеоролик проповеди в YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников «умереть за Россию», передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Видео просил проверить свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков. Адвокат Романова Светлана Герасимова рассказала «Коммерсанту», что его подозревают в склонении к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетнего (часть 3 статьи 110.1 УК РФ).

Как передаёт E1.RU, в стенах Следственного комитета Сергий записал видео, на котором говорит, что у него «всё хорошо». «Люблю вас, обнимаю. У меня всё хорошо, помолитесь. У каждого свой крест», — сказал Сергий. Телеграм-канал «Проповеди схиигумена Сергия» сообщил, что задержанного увозят в Москву.

По данным издания, в Среднеуральском женском монастыре ждут приезда представителей Екатеринбургской епархии. Официальных комментариев от духовенства пока не поступало.

Фото: Дмитрий Емельянов / Е1.RU
Фото: Дмитрий Емельянов / Е1.RU
Фото: Дмитрий Емельянов / Е1.RU
Фото: Дмитрий Емельянов / Е1.RU

Напомним, силовики нагрянули в монастырь бывшего схиигумена, а теперь схимонаха Сергия (Романова) в Свердловской области в ночь на 29 декабря. Сторонники Сергия мешали силовикам, не давая зайти в церковь. Отлучённого от церкви отца увезли на допрос. К утру силовики стали разъезжаться, на месте оставались пожарные, оцепление не снимали, передают с места журналисты E1.RU. В монастыре заявили, что силовики вывезли все сейфы из бухгалтерии. Заблокированные двери пришлось взламывать, для этого использовали специнструмент.

Во время штурма, по словам сподвижников Сергия, отец Герман и монахиня Гавриила во время штурма монастыря якобы получили травмы рук и ног и поехали в больницу на медосвидетельствование.

Фото: Дмитрий Емельянов / Е1.RU

Проблемы у бывшего схиигумена начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. В конце июня его люди напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала делать сюжет о физических истязаниях послушников. Отец Сергий был оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у президента России Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним остаются его сторонники, которых в августе отлучили от церкви за предательство. Через месяц аналогичная участь постигла отца Сергия.

Следователи не первый месяц ищут с монахом встречи по уголовным делам об истязании детей. Его адвокат заявлял, что дела возбуждены по статьям о самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, сам отец Сергий имеет статус свидетеля. Ходить на допросы он отказывался, ссылаясь на коронавирус.

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Комментарии (3)

Boris_93*1
Эт в назидание служителям культа , которые неправильно :) толкуют содержание конфессиональной литературы , возможно да-же и "долю" не засылают и пользуются свечками собственного производства , а не централизованными поставками " из центра" . Заказчик акции всё одно понятен , сейчас у горемычного Сергия будут отжимать право на недвижимость , по стандартной схеме только для этого в плен берут :)
Skazochny
А как насчёт деда ?
Петр Петров
Грызутся божьи коровы, делят Ларек Марек
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