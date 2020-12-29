В отношении отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), который в ночь на 29 декабря был задержан для дачи показаний, возбуждено уголовное дело.
ТАСС цитирует источник в правоохранительных органах: «На Романова возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению самоубийства». За такое преступление предусмотрено до 4 лет лишения свободы.
Причиной задержания Романова стал видеоролик проповеди в YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников «умереть за Россию», передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Видео просил проверить свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков. Адвокат Романова Светлана Герасимова рассказала «Коммерсанту», что его подозревают в склонении к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетнего (часть 3 статьи 110.1 УК РФ).
Как передаёт E1.RU, в стенах Следственного комитета Сергий записал видео, на котором говорит, что у него «всё хорошо». «Люблю вас, обнимаю. У меня всё хорошо, помолитесь. У каждого свой крест», — сказал Сергий. Телеграм-канал «Проповеди схиигумена Сергия» сообщил, что задержанного увозят в Москву.
По данным издания, в Среднеуральском женском монастыре ждут приезда представителей Екатеринбургской епархии. Официальных комментариев от духовенства пока не поступало.
Напомним, силовики нагрянули в монастырь бывшего схиигумена, а теперь схимонаха Сергия (Романова) в Свердловской области в ночь на 29 декабря. Сторонники Сергия мешали силовикам, не давая зайти в церковь. Отлучённого от церкви отца увезли на допрос. К утру силовики стали разъезжаться, на месте оставались пожарные, оцепление не снимали, передают с места журналисты E1.RU. В монастыре заявили, что силовики вывезли все сейфы из бухгалтерии. Заблокированные двери пришлось взламывать, для этого использовали специнструмент.
Во время штурма, по словам сподвижников Сергия, отец Герман и монахиня Гавриила во время штурма монастыря якобы получили травмы рук и ног и поехали в больницу на медосвидетельствование.