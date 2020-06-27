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27.06.2020 17:34
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«Это прямо настоящий православный Талибан». Собчак опубликовала видео с нападением в монастыре и попала на «фото дня»

Телеведущая Ксения Собчак поделилась подробностями нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре. Об этом 27 июня сообщает портал E1.

«Я никогда не сталкивалась с такой агрессией. Их было человек 20, людей, которые на нас напали. Я была в Северной Корее, мне было менее страшно, чем здесь», — заявила Собчак.

На место происшествия приехала полиция — то, как телеведущая давала показания, запечатлели на снимке, который претендует на звание «фото дня».

Фото: Денис Полуэктов / E1.RU
Фото: Денис Полуэктов / E1.RU

Собчак уточнила, что ее саму почти не трогали, однако били документалиста, оператора Сергея Ерженкова, который приехал вместе с ней.

«Три дня прихожане Среднеуральского женского монастыря меня уверяли, что они мирные православные люди. В последний день они показали своё истинное лицо. Православные ваххабиты, уголовники — наш водитель сказал, что они участвовали в событиях вокруг сквера, — втроём, как шавки, напали на меня, скрутили, вывихнули руку и разбили камеру. Пострадал и один из героев нашего фильма — на него тоже втроём напали. Мы вызвали полицию. Если после этого Росгвардия не разгонит этот православный Талибан, ДНР, который не подчиняется российским законам, то тогда я не знаю», — заявил оператор.

Собчак также опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором показана часть конфликта. На заднем плане видно столкновение между бывшим послушником Филиппом (один из героев фильма) и представителями монастыря. Также толкают документалиста Сергея Ерженкова. Когда Ксения пытается остановить конфликт, ее удерживает служительница, и в итоге телеведущая оказывается в клумбе.

телеграм-канал «Кровавая барыня»

«Мы написали заявления в полицию. Камеру пока так и не вернули. Стирают наснятое видимо. Вообще этот монастырь это прямо настоящий Православный Талибан (движение запрещено и признано террористическим в РФ — прим. ред.). Просто ужас и ад. Куча людей в спортивных костюмах с внешностью бандитов 90-х. Какое отношение эти люди имеют к монашкам и послушникам надеюсь предстоит разобраться полиции», — написала Собчак (орфография и пунктуация оригинала).

Ерженков и Собчак снимают фильм о схиигумене Сергие, запрещенном в служении из-за отрицания коронавируса, и Среднеуральском женском монастыре, в котором он скрывается. По их словам, в монастыре якобы практиковали избиения несовершеннолетних, а из-за отрицания медицины некоторые не получали необходимую медицинскую помощь.

Представитель отца Сергия Всеволод Могучев заявил, что никто ни Собчак, ни ее оператора не бил, а все произошедшее якобы является провокацией.

«Была провокация — попытка срыва богослужения. Ксению до этого просили представить другую точку зрения — епархии, чтобы объективный сюжет был. Отец Сергий не хотел лично с ней общаться, чтобы не втягивать себя как молитвенника в пиар-кампанию, в шоу. На мой взгляд то, что произошло — качественная провокация, пиар-ход. Благодаря которому, когда выйдет основной материал, у него будет большое число просмотров. Ксения в этом плане является профессионалом, что она доказала в очередной раз», — подчеркнул Могучев.

В екатеринбургской епархии уклончиво прокомментировали конфликт — там попросили журналистов «не нагнетать ситуацию». «В Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка. В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам. Напоминаем, что бывший духовник монастыря запрещён в священнослужении и находится под церковным судом», — подчеркнули в епархии.

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Комментарии (12)

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Ксюше - плюсик за разворошённое гнездо и сравнение верунов с запрещённой организацией и бандитским псевдогосударством.
260642011
Собака лучше бы своим дитём занималась. Когда она его в последний раз видела, в роддоме наверно? Собака-провокака.
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