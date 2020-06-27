Телеведущая Ксения Собчак поделилась подробностями нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре. Об этом 27 июня сообщает портал E1.

«Я никогда не сталкивалась с такой агрессией. Их было человек 20, людей, которые на нас напали. Я была в Северной Корее, мне было менее страшно, чем здесь», — заявила Собчак.

На место происшествия приехала полиция — то, как телеведущая давала показания, запечатлели на снимке, который претендует на звание «фото дня».



Фото: Денис Полуэктов / E1.RU Фото: Денис Полуэктов / E1.RU

Собчак уточнила, что ее саму почти не трогали, однако били документалиста, оператора Сергея Ерженкова, который приехал вместе с ней.



«Три дня прихожане Среднеуральского женского монастыря меня уверяли, что они мирные православные люди. В последний день они показали своё истинное лицо. Православные ваххабиты, уголовники — наш водитель сказал, что они участвовали в событиях вокруг сквера, — втроём, как шавки, напали на меня, скрутили, вывихнули руку и разбили камеру. Пострадал и один из героев нашего фильма — на него тоже втроём напали. Мы вызвали полицию. Если после этого Росгвардия не разгонит этот православный Талибан, ДНР, который не подчиняется российским законам, то тогда я не знаю», — заявил оператор.

Собчак также опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором показана часть конфликта. На заднем плане видно столкновение между бывшим послушником Филиппом (один из героев фильма) и представителями монастыря. Также толкают документалиста Сергея Ерженкова. Когда Ксения пытается остановить конфликт, ее удерживает служительница, и в итоге телеведущая оказывается в клумбе.

телеграм-канал «Кровавая барыня»

«Мы написали заявления в полицию. Камеру пока так и не вернули. Стирают наснятое видимо. Вообще этот монастырь это прямо настоящий Православный Талибан (движение запрещено и признано террористическим в РФ — прим. ред.). Просто ужас и ад. Куча людей в спортивных костюмах с внешностью бандитов 90-х. Какое отношение эти люди имеют к монашкам и послушникам надеюсь предстоит разобраться полиции», — написала Собчак (орфография и пунктуация оригинала).

