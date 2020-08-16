Сторонников схиигумена Сергия отлучили от церкви за предательство

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отлучил от церкви всех, кто участвовал в служениях скандального отца Сергия. Он назвал их действия предательством.



«Прошло достаточно времени, чтобы каждому определиться, что для него важней: Христова Церковь или обаяние личности бывшего схиигумена Сергия. Поэтому, охраняя святость Литургии и чистоту наших богослужебных собраний, я обязан довести до сведения нашего благочестивого клира и богобоязненных мирян, что те, кто участвовал в каких-либо священнодействиях, совершаемых или схимонахом Сергием (Романовым), или примкнувшими к нему и находящимися в запрещении священнослужителями, приступал к Таинствам Исповеди и Причащения — вольно или невольно, сознательно или по наивности, но совершили предательство Христовой Церкви, осквернили себя участием в расколе и более не могут быть допущены к каким-либо Таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно Церкви через открытое отвержение прежнего своего заблуждения», — говорится в опубликованном им 16 августа заявлении.