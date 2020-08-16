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16.08.2020 13:16
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Сторонников схиигумена Сергия отлучили от церкви за предательство

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отлучил от церкви всех, кто участвовал в служениях скандального отца Сергия. Он назвал их действия предательством.

«Прошло достаточно времени, чтобы каждому определиться, что для него важней: Христова Церковь или обаяние личности бывшего схиигумена Сергия. Поэтому, охраняя святость Литургии и чистоту наших богослужебных собраний, я обязан довести до сведения нашего благочестивого клира и богобоязненных мирян, что те, кто участвовал в каких-либо священнодействиях, совершаемых или схимонахом Сергием (Романовым), или примкнувшими к нему и находящимися в запрещении священнослужителями, приступал к Таинствам Исповеди и Причащения — вольно или невольно, сознательно или по наивности, но совершили предательство Христовой Церкви, осквернили себя участием в расколе и более не могут быть допущены к каким-либо Таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно Церкви через открытое отвержение прежнего своего заблуждения», — говорится в опубликованном им 16 августа заявлении.

Схиигумена, которому ещё в 2001 году разрешили проповедовать вопреки церковным канонам при наличии погашенной судимости за убийство, отстранили от служения. Сам схиигумен заперся на территории монастыря и оттуда предлагает Владимиру Путину сложить полномочия. Он ковид-диссидент, который говорит о чипизации и опасности 5G. 24 июля патриарх Кирилл официально лишил его сана.

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Комментарии (2)

Boris_93*1
Начало конфликта - за "благословение" на расширение кормовой базы мятежного Сергия местный "Кирилл" потребовал в " церковный общак " :) от мятежника ( с его слов ) строительство богадельни на 350 тётаг , а это эквивалент более 2 лямов уе . От , ё , иосифляне - лицемеры :)
Петр Петров
Сжимается общак у божьих коров, начали грызню публичную
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