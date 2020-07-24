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24.07.2020 11:39
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Патриарх Кирилл своей подписью лишил сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии, который лишил сана мятежного схиигумена Сергия. Об этом 24 июля сообщается на сайте Московского патриархата.

«Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова). Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм прекращение поминовения схиигуменом Сергием (Романовым) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением», — говорится в релизе.

Ещё одно нарушение, которое вменили священнику, — отказ подчиниться и прекратить службы после временного отстранения.

После суда, напомним, Сергий отказался покидать захваченный им монастырь на Урале и призвал свою паству защищать обитель. А в начале июля патриарх Кирилл написал мятежнику длинное и обстоятельное послание, в котором назвал его поведение неподобающим и обратил внимание на проповеди, которые полны глупостей.

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Комментарии (8)

chip1
В каждой избушке свои погремушки. РПЦ это коммерческо- идеологический проект, есть свое руководство, свои акционеры. А так то Иисус не в каких организациях не состоял и призывал общаться с Богом душой, в светских законах так же нет указания о приватизации православия ЗАО РПЦ, поэтому у о. Сергия есть полное право проповедовать христианскую мораль от себя лично! А цену гундяевским регалиям и деяниям народ уж оценит, никакого отношения к Богу данный персонаж не имеет, в 90-е сигаретами и паленой водкой вовсю торговал под крышей РПЦ, получив от Ельцина освобождение от акциза-налога, нынче весь в золоте с охраной ФСО гордо взирает на паству из окна лимузина и мягким голосом вещает о смирении с экранов ТВ.
Альтруист-2
А схиигумен Сергий издаст документ о низложении Патриарха Кирилла...
Swift_5e4d8a276f5e8
Русская православная церковь начала строительство “главного храма российских олимпийцев”, — сообщило агентство “Интерфакс”. Церковь Дмитрия Донского в окраинном районе Москвы должна стать главным храмом олимпийской сборной России.
...... без комментариев.
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