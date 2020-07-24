Патриарх Кирилл своей подписью лишил сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии, который лишил сана мятежного схиигумена Сергия. Об этом 24 июля сообщается на сайте Московского патриархата.
«Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова). Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм прекращение поминовения схиигуменом Сергием (Романовым) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением», — говорится в релизе.
Ещё одно нарушение, которое вменили священнику, — отказ подчиниться и прекратить службы после временного отстранения.
После суда, напомним, Сергий отказался покидать захваченный им монастырь на Урале и призвал свою паству защищать обитель. А в начале июля патриарх Кирилл написал мятежнику длинное и обстоятельное послание, в котором назвал его поведение неподобающим и обратил внимание на проповеди, которые полны глупостей.