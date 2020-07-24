Патриарх Кирилл своей подписью лишил сана схиигумена Сергия

chip1 24 Июл 2020 в 12:52 24 Июл 2020 в 12:52

В каждой избушке свои погремушки. РПЦ это коммерческо- идеологический проект, есть свое руководство, свои акционеры. А так то Иисус не в каких организациях не состоял и призывал общаться с Богом душой, в светских законах так же нет указания о приватизации православия ЗАО РПЦ, поэтому у о. Сергия есть полное право проповедовать христианскую мораль от себя лично! А цену гундяевским регалиям и деяниям народ уж оценит, никакого отношения к Богу данный персонаж не имеет, в 90-е сигаретами и паленой водкой вовсю торговал под крышей РПЦ, получив от Ельцина освобождение от акциза-налога, нынче весь в золоте с охраной ФСО гордо взирает на паству из окна лимузина и мягким голосом вещает о смирении с экранов ТВ.