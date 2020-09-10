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10.09.2020 12:33
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Суд отлучил от церкви опального схиигумена Сергия

Скандально известный отец Сергий отлучен от церкви за проведение богослужений.

«Сегодня принято решение отправить на утверждение правящему архиерею представление об отлучении от церкви», — сообщили 10 сентября в суде Екатеринбургской епархии ТАСС.

Председатель церковного суда митрофорный протоиерей Николай Малета подчеркнул, что такое решение в отношении Сергия было принято «за проведение богослужений, несмотря на лишение сана».

Сергей высказывался по различным темам от Белоруссии до коронавируса, а также обращался к высшему руководству страны. Его оштрафовали на 90 тысяч за публично высказанное отношение к коронавирусу. В конце июня люди схиигумена напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала делать сюжет о физических истязаниях послушников. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский опубликовал обращение к главе Среднеуральского женского монастыря. После этого сторонники схиигумена устроили митинг у Екатеринбургской епархии.

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Комментарии (3)

simak
Решение направить на утверждение отлучение, это ещё не отлучение. Заголовок вводит в заблуждение.
Владислав М
Чушь какая-то! Как можно отлучить человека от веры в Бога? Только Бог знает, кто в него искренне верует, а кто нет. А церковные "судьи" для Бога такие же простые грешники, как и все остальные.
261245171
Ну так и что дальше? Он там и сидит с этими псевдо-казаками и на халяву живёт и богослужит, плевал он на суд и ментов
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