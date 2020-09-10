Суд отлучил от церкви опального схиигумена Сергия
Скандально известный отец Сергий отлучен от церкви за проведение богослужений.
«Сегодня принято решение отправить на утверждение правящему архиерею представление об отлучении от церкви», — сообщили 10 сентября в суде Екатеринбургской епархии ТАСС.
Председатель церковного суда митрофорный протоиерей Николай Малета подчеркнул, что такое решение в отношении Сергия было принято «за проведение богослужений, несмотря на лишение сана».
Сергей высказывался по различным темам от Белоруссии до коронавируса, а также обращался к высшему руководству страны. Его оштрафовали на 90 тысяч за публично высказанное отношение к коронавирусу. В конце июня люди схиигумена напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала делать сюжет о физических истязаниях послушников. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский опубликовал обращение к главе Среднеуральского женского монастыря. После этого сторонники схиигумена устроили митинг у Екатеринбургской епархии.