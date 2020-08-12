«Зачем майдан против любящего вас президента Лукашенко?» Опальный схиигумен Сергий обратился к белорусам

Отстраненный от служения отец Сергий рассказал о своем видении происходящих в Белоруссии событий.



«Обращаюсь и к молодежи, и к здравомыслящим людям в Белоруссии. Зачем вам майдан против любящего вас президента Белоруссии Лукашенко? Ваши волнения спровоцированы хазарским каганатом и мировым правительством», — заявил 12 августа Сергий в опубликованном на YouTube видео.



По его словам, белорусам нужно присмотреться к Украине, где волнения принесли лишь «смерть, слезы, горе, разруху». «Неужели опыт Украины, зловещий по своей сути, вам не страшен?» — спросил Сергий, призвав подумать над его словами.

