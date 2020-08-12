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12.08.2020 15:10
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«Зачем майдан против любящего вас президента Лукашенко?» Опальный схиигумен Сергий обратился к белорусам

Отстраненный от служения отец Сергий рассказал о своем видении происходящих в Белоруссии событий.

«Обращаюсь и к молодежи, и к здравомыслящим людям в Белоруссии. Зачем вам майдан против любящего вас президента Белоруссии Лукашенко? Ваши волнения спровоцированы хазарским каганатом и мировым правительством», — заявил 12 августа Сергий в опубликованном на YouTube видео.

По его словам, белорусам нужно присмотреться к Украине, где волнения принесли лишь «смерть, слезы, горе, разруху». «Неужели опыт Украины, зловещий по своей сути, вам не страшен?» — спросил Сергий, призвав подумать над его словами.

В Белоруссии после прошедших выборов уже три дня продолжаются акции протеста.

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Комментарии (1)

Денис Липенсон
О боги, сколько же маразматиков и мракобесов развелось, особенно из бывших зэков,убийц и полицейских, как этот Сергий.
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